شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لمنع زيادة الوزن بعد الحمل والولادة.. أهمها النوم وممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة" boldsky "، إنه من الضروري أن تتبع كل امرأة حامل بعض النصائح الصحية، وعليها أن تعرف أن رعاية الأمومة هي كل شيء يتعلق بالنظام الغذائى، والاستشارات في الوقت المناسب مع الطبيب، والأهم من ذلك هو النظرة الإيجابية.

وقالت الصحيفة، إن الحفاظ على شكل الجسم السليم هو سبب للقلق بين النساء الحوامل، وللأسف بسبب كل من التغييرات الأيضية، ونمط الحياة، يتعرض النساء لزيادة الوزن، وتصبح بدينة بعد الحمل بدءًا من أعراض الحمل إلى الولادة، يختلف الحمل من امرأة إلى أخرى، بعد الولادة، تكتسب بعض النساء الوزن، أو تصبح بدينة.

وأضافت يصبح فقدان هذه الأوزان الزائدة بعد الحمل أمرًا بالغ الصعوبة، لأن جسم المرأة الحامل يحتاج إلى وقت للتعافي بعد الولادة، ولا يمكن إجهاده بالتمارين، كما أنه بسبب الرضاعة الطبيعية ، نحث على تناول الطعام بسبب الشعور المتكرر الجوع وبالتالي، فإن الإفراط في تناول الطعام وضعف نظام التمرين أثناء الحمل يصبح العامل المشترك لزيادة وزن النساء بعد الحمل.

وتقدم الصحيفة بعض الخطوات الهامة لمنع اكتساب المزيد من الأوزان بعد الحمل .. 1. قيس السعرات الحرارية..

يلاحظ في الثقافات المختلفة أنه عند الحمل، يتعين عليها مضاعفة كمية الطعام، في حين أنه من الخرافات الشائعة إنه يجب على المرأة الحامل أن تأكل بما يكفي لإطعام شخصين، إلا أن الأمر يتطلب القليل من السعرات الحرارية الإضافية للحفاظ على الصحة.

2. النظام الغذائي الصحي والمغذي..

يلعب النظام الغذائي دوراً هاماً في التغلب على آثار ما بعد الولادة، يوصى بشدة باتباع نظام غذائي صحي ومغذي أثناء الحمل من أجل صحة أفضل للطفل والأم، استهلاك الأطعمة غير المرغوب فيها التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يضيف الكثير من الكيلوجرامات، وهي واحدة من أهم الأسباب التي تجعل بعض النساء يعانون من السمنة المفرطة بعد الحمل.

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النوم

3. النوم..

كلما إستطعت أن تنام 6 ساعات من النوم كحد أدنى، قلة النوم تجعل النساء الحوامل يكتسبن الوزن، أو يصبحن بدينات، إذا كنت تبحث عن أسباب إصابة بعض النساء بالسمنة بعد الحمل، فإن عدم النوم هي واحدة من أهم الأسباب.

4. تجنب الإجهاد..

على الرغم من اتباع نظام غذائي منضبط، يمكن أن يفشل الإجهاد كل شيء، بسبب الإجهاد المفرط، يتم إطلاق بعض هرمونات التوتر التي تسبب فى زيادة الوزن بشكل كبير، إذا كنت أم جديد، فقط استرخى واستمتعى بكل لحظة أمومة.



الغدة الدرقية

5. قصور الغدة الدرقية..

يمكن أن يكون قصور الغدة الدرقية أحد الأسباب وراء إصابة بعض النساء بالسمنة بعد الحمل، إفراز أقل لهرمونات الغدة الدرقية يجعل المرأة تزيد الوزن بعد الحمل.

6. قلة التمرينات ..

يُنصح النساء الحوامل باتباع روتين تمرين خفيف كل يوم على سبيل المثال تمرينات اليوجا، والمشي لمدة ثلاثين دقيقة، وعدم ممارسة الرياضة، هو سبب شائع جدا لزيادة وزن النساء بعد الحمل.



مرض السكر

7. زيادة الوزن بسبب مرض السكري..

إذا كانت المرأة الحامل مصابة بمرض السكري، فإن الرعاية المثلى والعناية الطبية مطلوبة لأن السكري يزيد من حدة الجوع لدى النساء الحوامل، يجب توخي الحذر عند تناول الطعام، لأن تناول الكثير من الطعام سيؤدي إلى مزيد من المضاعفات بما في ذلك السمنة.