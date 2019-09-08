ماذا تعرف عن هبوط ضغط الدم الانتصابى؟.. اعرف الإجابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضغط الدم الانتصابى مرض قد يستغرب البعض عند سماعه لأنه يعد غريبًا بعض الشيء، ولكن خلال السطور المقبلة سنتعرف أكثر عنه، وذلك وفقًا لموقع "healthline".
ضغط الدم الانتصابي هو اسم يطلق على مرض ضغط الدم بشكل عام أي المرتفع أو المنخفض، فنجد أن الأوعية الدموية تستجيب بشكل كبير لتأثير الجاذبية الأرضية عن طريق التضييق وانقباضها وهذه الآلية هي التي تحافظ على ضغط الدم وتساهم في حصول الجسم على ضغط منتضبط، فعند الوقوف بعد وضعية الجلوس أو الاستلقاء يشعر الشخص بانضباط الرأس ولا يشعر الشخص بأي أعراض الإصابة بنخفاض أو ارتفاع الضغط.
ونجد أن الإصابة بهبوط بنسبة الضغط الانتصابي تعني أن الأوعية الدموية لا تتكيف ولا يتغير حجمها لتلائم وضعية الوقوف أو الجلوس، بل تزيد من فرص الإصابة بهبوط ضغط الدم ويتسبب ذلك في إصابة الشخص بالإغماء.
ولذا يجب توخي الحذر وتجنب الجلوس مرة واحدة أو الجلوس بنفس الطريقة، ويجب الانتباه تجنبًا لحدوث أي مشاكل صحية، وينصح بالقيام بشكل تدريجي، تجنبًا للتعرض للإغماء، مع ضرورة قياس نسبة ضغط الدم بشكل دائم تجنبًا للإصابة والتعرض لأي مشاكل صحية والحفاظ علي نسبته تجنبا لارتفاعه أو انخفاضه.
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