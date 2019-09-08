شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب الأيادى الطويلة والنحيفة.. احذر قد تكون علامة على الإصابة بمتلازمة مارفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من المتلازمات الغريبة التى يصاب بها بعض الأشخاص من حولنا والسبب فى ذلك أمراض وراثية،، ومن بينها متلازمة مارفان وهى اضطراب وراثى يؤثر في الأنسجة الضامة وهي الألياف التي تدعم وتثبت الأعضاء في الجسم.

وتصيب متلازمة مارفان على نحو أكثر شيوعًا القلب والعينين والأوعية الدمية والهيكل العظمي.

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ووفقًا لموقع "mayoclinic" يتسم الأشخاص المصابون بمتلازمة مارفان عادة بطول القامة والنحافة والذراع والساق وأصابع اليد وأصابع القدمين بشكل غير متناسق مع الجسم، وتمثل تلك المتلازمة خطورة بالغة على الصحة إذا أصابت الوعاء الدموي الضخم الذي يحمل الدم من القلب إلى باق أنحاء الجسم.

عادة ما يشمل العلاج أدوية للسيطرة على مستوى ضغط الدم منخفضًا لتقليل الإجهاد الواقع على الشريان الأبهري.

أعراض الإصابة بمتلازمة مارفان متعددة أهمها الأصابع الطويلة غير الطبيعية، وتختلف علامات وأعراض تلك المتلازمة حتى بين أفراد العائلة الواحدة، بعض الأشخاص لا تظهر عليهم سوى تأثيرات خفيفة بينما يُصاب البعض الآخر بمضاعفات تهدد الحياة مثل الهيكل الطويل والنحيف، طول الذراعين والساقين والأصابع بطريقة غير متسقة، بروز عظم الصدر إلى الخارج أو انغماسه إلى الداخل، الحنك المرتفع والمتقوس وازدحام الأسنان، قصر النظر المفرط، انحناء العمود الفقري بشكل غير طبيعي، الأقدام المسطحة.