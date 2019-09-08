شكرا لقرائتكم خبر عن لو فى كتل ظهرت على جسمك.. احذر قد تكون علامة على الورم الشحمى اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل لاحظت مؤخرًا أى كتل أو نتوءات على جلدك؟.. يمكن أن تكون مشابهة للكتل الدهنية أو النمو داخل أنسجة الجلد.

ولكن هذا الشرط يعرف باسم الورم الشحمي، ووفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" هو متلازمة بطيئة النمو تحت الجلد، حيث يتطور الورم الدهنى بين الجلد والبطانة الأعمق للعضلات، ويمكن اكتشاف هذه المشكلة الجلدية بسهولة بمساعدة أطراف أصابعك وهى شائعة بين الفئة العمرية 45-55.

فى معظم الحالات، يمكن أن يكون هناك أكثر من نمو دهنى، الورم الشحمى ليس سرطانيًا وعادة ما يكون غير ضار، علاج هذا ليس ضروريًا أيضًا فى العادة، ولكن إذا كان يزعجك ورم شحمى مؤلم أو يزيد، فيمكن إزالته.

أعراض الورم الشحمى

يمكن أن يظهر الورم الشحمى فى أى مكان على الجسم هم عادة :

تقع تحت الجلد: تظهر هذه الصدمات أو عثرة تشبه الطفح على الرقبة والكتفين والظهر والبطن والذراعين والفخذين.

تكون ناعمة عند لمسها: هذه الكتل تتحرك بسهولة مع ضغط الإصبع.

عادةً ما تكون صغيرة الحجم: يبلغ قطر الأورام الشحمية عادةً أقل من 2 بوصة (5 سم) ، لكنها يمكن أن تنمو إن لم تعالج فى الوقت المحدد.

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الأورام الشحمية يمكن أن تكون مؤلمة: قد تكون مؤلمة أيضًا إذا نمت وتواصلت إلى الأوردة القريبة، أو إذا كانت تحتوى على أوعية دموية متعددة.



ورم شحمى

أسباب الورم الشحمى

سبب الورم الشحمى ليس مفهوما تماما، فيمكن أن تكون جينية أو شيء مكتسب فى معظم الحالات، وإذا تضاعفت هذه الكتل فى أعداد، فقد يكون هناك احتمال لوجودها سبب وراثى، ولكن هناك عدة عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بالورم الشحمى، والتى تشمل:

الورم الشحمى شائع بين الفئة العمرية من 40 إلى 60. رغم أن الورم الشحمى يمكن أن يحدث فى أى عمر، إلا أنه الأكثر شيوعًا فى هذه الفئة العمرية.

الورم الشحمى نادراً ما يكون حالة طبية خطيرة، لكن إذا رأيت كتلًا أو تورمًا فى أى مكان على جسمك، فعليك مراجعة طبيبك للحصول على استشارة أساسية.

علاج الورم الشحمى

عادة، لا يوجد علاج ضرورى للورم الشحمى ومع ذلك، إذا كان يزعجك الورم الشحمى أو يؤلمك ، فقد يوصى طبيبك بإزالة الكتل، وقد يشمل علاج الأورام الشحمية:

الجراحة: حيث يتم قطع معظم الأورام الشحمية جراحيا وإزالتها، وتكرار الورم بعد الإزالة أمر نادر الحدوث.

شفط الدهون: يشمل هذا العلاج استخدام إبرة وحقنة كبيرة لإزالة الكتل الدهنية.