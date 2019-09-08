التكنولوجيا تهدد فقرات الرقبة.. 3 نصائح لتجنب "النص العنقي"

متلازمة النَصّ العُنقي واحدة من المشكلات التي تمخضت عن انتشار التكنولوجيا الحديثة في العالم، وجلوس الملايين لساعات طويلة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وتصيب متلازمة النَصّ العُنقي الرقبة نتيجة فرط الاستخدام أو الأذية المتكررة بسبب انحناء الرأس للأمام والأسفل عند قراءة النصوص الإلكترونية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.





يبلغ وزن رأس الإنسان قرابة 5 كيلوجرامات ونصف، فعندما يحني المرء عنقه إلى الأمام أو إلى الأسفل أثناء استعماله الهاتف الذكي في الدردشة والقراءة وغيرها، فإن الوزن على الفقرات العنقية يزداد.

وكلما حنى الشخص رأسه للأسفل أكثر زاد مقدار الثقل الواقع على فقرات العنق بشكل يتجاوز وزن الرأس الفعلي، ومع انحناء العنق نحو الأسفل بمقدار ١٥ درجة يصبح الوزن على الفقرات ١٢ كيلوجراما، وعند انحناء عنق بمقدار ٣٠ درجة يصبح الوزن الملقى على فقرات العنق ١٨ كيلوجراما، وعند ٤٥ درجة يصبح ٢٢ كيلوجراما، وعند ٦٠ درجة يصبح قرابة ٢٧ كيلوجراما.

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ينصح الدكتور أحمد زغلول، أستاذ العظام بطب قصر العيني في مصر، مستخدمي الأجهزة التكنولوجية باتباع مجموعة من الخطوان لتجنب هذه الآلام، وهي:

- وضع الهاتف المحمول في مستوى العين، وكذلك جميع شاشات أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

- أخذ فترات راحة متكررة من استخدام الهاتف وجهاز الكمبيوتر المحمول طوال اليوم.



- حال العمل في مكتب، من المهم وضع الشاشة مع الرأس في خط مستقيم مع الكتفين والعمود الفقري.