هل يحتاج الطفل إلى مكملات غذائية.. إليكِ الإجابة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أغلب الأطفال الذين يتّبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا عادة لا يحتاجون إلى فيتامينات أو مكملات معدنية، ومع ذلك، فإن البعض منهم معرّض لخطر النقص ويحتاج إلى مكملات.

متى يتم إعطاء الطفل مكملاً غذائيًا؟

قد يحتاج الأطفال الذين يتبعون حميات نباتية أو مَن يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، وهم الأكثر عرضة لخطر نقص التغذية، إلى مكملات غذائية، حسبما بيّنت أخصائية التغذية فوزية جراد.

بالإضافة إلى ذلك، الأطفال الذين يعانون من نقص الشهية أو يشربون الكثير من المشروبات المحلاة بالسكر أو يتناولون أدوية معينة أو يعانون من حالات طبية مزمنة تتداخل مع الأغذية يحتاجون إلى مكملات إضافية.

اعتبارات مهمة

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال؛ فإن معظم الأطفال لا يحصلون على ما يكفي من الحديد من وجباتهم الغذائية، بالرغم من وجود الحديد في لحوم البقر والديك الرومي والفاصولياء والسبانخ، الذي يساعدهم على بناء العضلات وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

ومن علامات انخفاض مستويات الحديد عند الأطفال نقص الطاقة والعصبية وزيادة الالتهابات، عدا عن تعرضهم لضعف النمو وهشاشة العظام في وقت لاحق.

Advertisements

لذلك، ركّزت جراد على ضرورة سعي الآباء للحصول على نظام غذائي جيد لضمان تناول أطفالهم الكمية الموصى بها من الفيتامينات والمعادن، على أن يشمل نظامهم منتجات الألبان والفواكه والخضار والحبوب الكاملة والأطعمة البروتينية كالدواجن والأسماك والبيض والمكسرات والبقوليات بما في ذلك الفول والعدس.

وفي الواقع، يحتاج الطفل لفيتامين (B) الموجود في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والمكسرات والفاصولياء وفول الصويا في عملية التمثيل الغذائي والطاقة.

إضافة إلى فيتامين (A) الذي يعزز صحة الجلد والعينين والمناعة وإصلاح الأنسجة والعظام، أما المصادر الجيدة له فتكمن بالخضراوات الصفراء والبرتقالية والحليب والجبن والبيض.

سؤال أصحاب الاختصاص

لا بد من مناقشة الآباء موضوع المكملات الغذائية مع مقدم الرعاية الصحية لطفلهم، قبل إعطائها له، فبتناول كميات كبيرة من الفيتامينات تفوق الموصى بها يمكن أن تسمّمه، وتسبب له بعض الأعراض مثل: الغثيان أو الصداع أو الإسهال، والأهم، عدم شرائها من الصيدلية من تلقاء أنفسهم، كما ترى جراد.

بشكل عام لا ينصح بتناول المكملات التي تحتوي على الفيتامينات للأطفال الذين لا يعانون من مشاكل ويتناولون غذاءً متوازنًا؛ إذ يزيد تناول هذه المكملات من نسبة احتمال حصولهم على قدر أكبر من اللازم من الحديد، والزنك، وحمض الفوليك، وفيتامين A، C، وهو ما يضرهم أكثر مما ينفعهم.