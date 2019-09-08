اجعلي قهوة الصباح غنيةً بما يحتاجه جسمك.. وأضيفي لها هذه البهارات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يخضع جميعنا لموجةٍ من تشجيع الناس على الحد من الاستهلاك اليومي للكافيين، لكن لكوب القهوة اليومي إغراءً لا يقاوم. ولذلك من المنطقي أن نحاول تحقيق أقصى استفادة وأقل ضرر، من كل كوب من القهوة.

لهذا السبب بدأ كثير من الناس بإضافةِ أشياء لقهوة الصباح لتزويدها بالفيتامينات الطبيعية ومضادات الأكسدة، وفي ذلك تحييد أو تعويض عن بعض ما يراه البعض أنّه ضررٌ محتمل.

إليك بعض الأشياء التي يمكن إضافتها للقهوة، ويمكن لكلٍ منها أن يكون له تأثيرٌ مختلف على صحتك لتختاري منها المادة التي تخدم احتياجاتك.

القرفة لصحة القلب

إضافة القرفة إلى فنجان قهوة الصباح سيوفر لكِ جرعةً قويةً من مضادات الأكسدة؛ إذ إنّها مليئةٌ بـالعديد من المركبات الوقائية المختلفة، وتحتوي على كمية من مضادات الأكسدة تُعد الأعلى بين جميع أنواع التوابل، ولا تتوقف فوائدها عند صحة القلب، بل تساعد أيضًا العقل وتزيد المناعة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

كل ما عليك فعله هو إضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة إلى فنجان قهوة الصباح، ومن المستحسن تحضير قهوتك مع ملعقة صغيرة من القرفة الطازجة المطحونة مباشرة قبل إضافتها للقهوة.

الزنجبيل لآلام العضلات

الزنجبيل علاج شعبي ضد الغثيان منذ مئات السنين، وهو يحتوي على الكثير من المركبات المضادة للأكسدة وللالتهابات القادرة على الحد من آلام العضلات وخفض الكوليسترول والمساعدة في الهضم.

أضيفي ملعقةً كبيرةً من الزنجبيل مباشرةً إلى قهوتك لجني فوائده القوية، ليكون لديك زنجبيل طازج باستمرار يمكن لك طحنه مسبقًا وتجميدهُ في أجزاءٍ صغيرة.

قهوة الكركم لتحسين عملية الهضم

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يستمد الكركم خصائصه الطبية الأساسية من مادة الكركمين، وهي مادة تحتوي على خصائص قوية مضادة للأكسدة، وهو لا يساعد فقط على الهضم، ولكنه يدعم أيضًا إزالة السموم من الكبد ويساعد في علاج الاكتئاب.

نوصي بخلط الكركم مع بعض زيت جوز الهند لتناول قهوة قوية لذيذة، كما أنَّ إضافة رشةٍ من الفلفل الأسود ستجعل الكركم أكثر فاعلية.

مسحوق الموكا لتحقيق التوازن الهرموني

نبات الموكا هو نوعٌ من أنواع الجنسنغ وله تأثيرٌ متوازنٌ على الهرمونات، وفي بعض الأحيان يؤدي أيضًا إلى زيادة الخصوبة والجنس، كما أنه مغذٍ للغاية؛ إذ يحتوي على أكثر من 20 نوعًا من الأحماض الأمينية، وفيتامين "C"، والكثير من البروتين.

لتجني هذه الفوائد، كل ما عليك فعله هو إضافة ما بين 1 إلى 3 ملاعق صغيرة من مسحوق الموكا إلى قهوة الصباح.

قهوة بالكاكاو لمكافحة الاكتئاب

الكاكاو له تأثيرٌ رائع مضاد للالتهابات ومن شأنه أن يخفض ضغط الدم بشكل فعّال، وهو يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد (HDL)، ويخفض من نسبة الكوليسترول السيئ (LDL)، كما أنّه يعزز قوة عقلك ومزاجك ويحارب الاكتئاب.

أصحاب الاختصاص يوصون بإضافة ملعقة واحدة من مسحوق الكاكاو إلى فنجان قهوة الصباح لتعزيز المواد المضادة للأكسدة وزيادة الألياف الغذائية والمغنيسيوم.