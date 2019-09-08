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شكرا لقرائتكم خبر عن سنة أولى مامى.. اعرفى ازاى تتغلبى على نوبات الإمساك عند الأطفال بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضي الأطفال فترة طويلة لضبط حركات الأمعاء في أغلب الأحيان من الطبيعي أن يمضي الطفل أيامًا أو حتى أكثر من أسبوع بدون حركة الأمعاء ومع ذلك قد يصاب الطفل حديثى الولاده أحيانًا بالإمساك ويحتاج إلى القليل من المساعدة من خلال علاجات منزليه بسيطة.
وفقا لموقع " medicalnewstoday" يمكن القيام ببعض التمارين والحركات التى تساعد الطفل على التخلص من الامساك وأهمها قيام الأم بتحريك الساقين للطفل،حيث تميل التمارين والحركة إلى تحفيز الأمعاء.
إعطاء حمام دافئ للطفل يمكن أن يريح عضلات البطن ويساعده على التوقف عن التوتر يمكن أن يخفف أيضًا بعض الإزعاج المتعلق بالإمساك.
قد تساعد بعض التغييرات الغذائية في الإمساك لكن هذه التغييرات ستختلف حسب عمر الطفل والنظام الغذائي.
أثناء إرضاع طفل رضاعة طبيعية يمكن للأم التخلص من بعض الأطعمة مثل الألبان من نظامها الغذائي بالنسبة للرضع الذين يتناولون حليبًا قد يرغب أحد الوالدين أو مقدم الرعاية في تجربة نوع مختلف من الصيغة من الأفضل عدم التبديل إلى تركيبة لطيفة أو خالية من منتجات الألبان دون استشارة طبيب أطفال أولاً
إذا كان الرضيع يأكل الأطعمة الصلبة يجب على الآباء أو مقدمي الرعاية البحث عن الأطعمة التي تعد مصادر جيدة للألياف.
يمكن أن تساعد العديد من الفواكه والخضراوات في تحفيز الأمعاء بسبب محتواها العالي من الألياف. تشمل خيارات الطعام الجيد للأطفال المصابين بالإمساك مثل تفاح بدون جلد، بروكلي، الحبوب الكاملة ، مثل دقيق الشوفان أو خبز الحبوب الكاملة أو المكرونة، خوخ، برقوق.
تختلف علامات الإمساك عند الأطفال تبعًا لعمرهم وحميتهم يجب أن تكون حركة الأمعاء الطبيعية قبل أن يبدأ الطفل في تناول الطعام الصلب ناعمة جدًا، في البداية قد يمر الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية في كثير من الأحيان لأن حليب الثدي سهل الهضم، ومع ذلك بمجرد أن يتراوح عمر الطفل بين 3 و 6 أسابيع قد يمر فقط براز كبير ناعم مرة واحدة في الأسبوع وأحيانًا أقل.
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