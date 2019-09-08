شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة وجع "كوكب الشرق" مع المرض.. التهاب الكلى أنهى حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "وصفولى الصبر لقيته خيال وكلام فى الحب يادوب ينقال" واحدة من أشهر أغانى الست "أم كلثوم" التى تميزت بنبرة صوتها وأدائها، فاستطاعت بأغانيها أن تنقلنا من حالة الحزن والفراق للحب والسعادة.



ام كلثوم

تميزت بارتداء النظارة السوداء ولكن وراء ارتداء هذه النظارة سر كبير وهو إصابتها بفرط نشاط الغدة الدرقية الذى أدى لتهدل الجفون والحساسية الشديدة ضد الضوء، حيث نصحها الأطباء بإجراء عملية جراحية لاستئصال جزء من الغدة الدرقية لتفادى هذه الأعراض ولكنه قد يؤثر على أحبالها الصوتية فرفضت إجراء العملية.

كوكب الشرق ام كلثوم

لم تكن الغدة الدرقية هى السبب فى وفاتها ولكنها أصيبت بالتهاب شديد فى الكلى وذهبت لإجراء الفحوصات والعلاج فى لندن، ولكن قد تملك المرض منها وتوفيت بسبب مشاكل عديدة بالكلى فى عام 1975.

وحسب ما ذكره موقع "mayoclinic " فإن التهاب الكلى من المشاكل الصحية الخطيرة التى تؤثر على صحة الجسم ومن أعراض الإصابة به..



كوكب الشرق

1:الحمى والقشعريرة.

2: ألم في الظهر أو الخاصرة أو المنطقة الأربية.

3: ألم في البطن.

4: كثرة التبول.

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5: إلحاح مستمر وقوي للتبول.

6: حرقان أو ألم عند التبول.

7: الغثيان والقيء.

8: صديد أو دم في البول.

9: رائحته كريهة فى البول.

وهناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالمرض ومنها

1:النساء أكثر عرضة لمشاكل الكلى لأن مجرى البول عند النساء أكثر من الرجال.

2:انسداد الجهاز البولى يزيد من خطر الاصابة بالتهاب الكلى.

3: ضعف الجهاز المناعى والإصابة بمرض السكر وفيروس المناعة البشرية.

4:تلف الاعصاب حول المثانة والحبل الشوكى يزيد من اصابات الكلى بالالتهابات والعدوى.

الإفراط في تناول الكحوليات.

2: رسم الوشوم أو تثقيب الجسم.

مع التقدم فى العلم أصبح هناك علاجات لالتهاب الكلى، كما يوجد بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من المرض ومنها "شرب السوائل الطبيعية لازالة البكتيريا والفيروسات، كما ينصح بتفريغ المثانة بعد الجماع والتبول عند الحاجة على الفور".