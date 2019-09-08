شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لالتئام الكسر فى العظام.. ابعد عن التدخين والمسكنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند السير فى الشوارع أو عند قيادتك لسيارتك قد تتعرض لحادث يتسبب فى كسر إحدى عظام الجسد كالقدمين أو اليدين أو ما شابه ذلك، ويتم نقل المصاب للمستشفى للاطمئنان عليه وإجراء عملية تساعد العظام على الالتئام، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أهم الإسعافات الأولية التى تساعد على التئام الكسر، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبى.

أوضح التقرير، أن التعرض للكسر يتسبب فى شعور المصاب بألم يصعب تحملها بشكل كبير، ويرغب الشخص بالتخلص بشتى الطرق من هذا الألم الشديد، وهذا هو السبب فى ضرورة اتباع بعض النصائح التى تساهم فى التئام الكسور، ومنها:

- اقلع عن التدخين لأنه يحتوى على مواد ضارة تتسبب فى جعل العظام هشة، وتزيد من مشكلة الكسر فى العظام، ولذا تجنب هذا الأمر بالإقلاع عن هذه العادة.

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-هل تعلم أن الإكثار من تناول المسكنات قد يكون من أشهر الأسباب المؤدية لعدم قدرة العظام علي الإلتئام، ولذا عليك تجنب هذا الأمر بعدم تناول المسكنات غير تحت إشراف الطبيب.

-الإكثار من الأطعمة التي تحتوي علي الكالسيوم، لأنه دور كبير في تقوية العظام، وسرعة التئام الكسر، ولذا يمكنك تناول الألبان والأجبان.

-عليك إجراء تحليل فيتامين "د"، فهو له دور كبير في حالة نقصان نسبته علي ضعف قدرة العظام علي الإلتئام، ولذا لا تتردد في معرفته نسبته وفي حالة نقصانه عليك تناول الأدوية البديلة عنه مع التعرض لأشعة الشمس.

-ابتعد عن الأطعمة السريعة واللحوم المصنعة لأنها تزيد من عدم قدرة العظام علي الالتئام ولذا عليك تجنب هذا الأمر بتناول السلطة الخضراء، والأطعمة ذات الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.