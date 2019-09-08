شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من حصوات الكلى.. تعرف على أنواعها والخطوات البسيطة لعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصى الكلى هي واحدة من أكثر الأمراض شيوعًا فى العالم، وتتمثل الوظيفة الرئيسية للكلية في التخلص من جميع شوائب الزائدة في شكل بول، يتم ترك بعض المواد مثل أكسالات الكالسيوم والأحماض الأمينية وحمض اليوريك في شكل جزيئات صغيرة، وعندما يزداد تركيز هذه المواد المتراكمة ، يتم تحويلها إلى حصوات بلورية صلبة وحادة تعرف باسم حصى الكلى.

قالت صحيفة boldsky يمكن لأحجار الكلى التي يصل حجمها إلى 3 مم، المرور عبر البول، لكن حصوات الكلى الأكبر يمكن أن تسبب ألما شديدًا وإفرازات دموية في البول، يحدث الألم عندما تتعثر الحجارة في الحالب، وهو أنبوب يربط الكلى والمثانة، ويمنع مرور البول، يمكن أن تنمو حصى الكلى أيضًا بحجم كرة الجولف..



حقائق لا تعرفها عن حصوات الكلى

أنواع حصى الكلى:

حصوات الكالسيوم..

تحدث هذه الحجارة عادة بسبب تراكم أكسالات الكالسيوم، وهو مركب يحدث بشكل طبيعي في الأطعمة مثل السبانخ، واللوز، ومسحوق الكاكاو. حصى السيستين..

حصى السيستين هي نتيجة لاضطراب وراثي "سيلينوريا"، حيث تفرز الكلية كمية زائدة من الأحماض الأمينية في البول.

حصوات حمض اليوريك..

يتكون هذا النوع من الحجارة في الأشخاص الذين لا يشربون عادة ما يكفي من الماء، أو يفقدون الكثير من الماء، ويستهلكون حمية عالية من البروتين ويعانون من النقرس.

حصى ستروفيت..

يحدث هذا النوع من الحصى نتيجة الإصابة بالعدوى مثل عدوى المسالك البولية، في هذه الحالة ، تنمو الحجارة بسرعة وبشكل غير ملحوظ.

يمكن لحصوات الكلى التي يصل حجمها إلى 3 مم، المرور عبر البول، لكن حصوات الكلى الأكبر يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا، وإفرازات دموية في البول، يحدث الألم عندما تتعثر الحجارة في الحالب ، وهو أنبوب يربط الكلى والمثانة، ويمنع مرور البول. يمكن أن تنمو حصى الكلى أيضًا بحجم كرة الجولف.

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أعراض حصوات الكلى..

تعتمد أعراض حصى الكلى على حجمها، إذا كانت حصوات الكلى أصغر في الحجم، فإنها لن تخلق الكثير من المتاعب، وسوف تمر بسهولة عبر البول، تنتقل حصى الكلى كبيرة الحجم نحو الحالب وتغلق الطريق بين الكلى والمثانة، في ظل هذه الحالة، يعاني الشخص من الأعراض التالية:

بول غائق أحمر..

قد يصبح البول محمرًا، ويكون لونه غامق مصحوبًا برائحة كريهة، يحدث هذا بسبب وجود الإنزيمات البكتيرية، وجود هذه البكتيريا يسبب أيضًا إحساسًا حارقًا أثناء مرور البول، قد يؤدي تهيج أنسجة الكلى أحيانًا إلى البول ذو اللون الأحمر.

الألم..

الألم هو أحد الأعراض الأساسية لحصى الكلى، بأسفل البطن، يحدث الألم عندما يحاول الحالب دفع الحجر في المثانة البولية، إنه ألم تشنج في أسفل البطن، وهناك أيضًا فرصا لحدوث الالتهاب.

التبول المتكرر..

أحد الآثار الجانبية، أنه يمكن أن يؤدى الإلتهاب إلى انسداد ممر البول، والشعور بتبول غير كامل، لا ينبغي تجاهل التبول المتكرر مع الألم، أو الإحساس بالحرقة، وقد يسبب أعراض تشبه الانفلونزا، ففي المراحل المتقدمة من المرض، قد يعاني المريض من التعب، والحمى، وآلام الجسم، الألم المهبلي.

ومن الأسباب الشائعة لحدوث حصوات الكلى هي: انخفاض استهلاك المياه، مما يعني تقليل تدفق النفايات، وتزايد تركيز المواد الأخرى، والتي تشكل الحجر تدريجيا، حصى الكلى يمكن أيضا أن تكون وراثية، التركيز الكيميائي في البول، أي تركيز الكالسيوم، وحمض اليوريك، وما إلى ذلك يؤدي أيضًا إلى تكوين الحصى، السمنة، هي سبب آخر لتشكيل حصوات الكلى، لأنه يغير مستويات حمض البوليك، ويؤدي إلى تكوين الحصى، قد تكون التهابات المسالك البولية في بعض الأحيان السبب.

علاج حصى الكلى ..

شرب مياه تصل إلى 2 إلى 2.8 لتر يوميًا، تناول مسكنات الألم مثل ايبوبروفين، ونابروكسين الصوديوم لتخفيف الألم الناجم عن الحصوات، اختيار الحد الأدنى من الأطعمة المملحة، والبروتينات الخضروات مثل البقوليات، قلل من تناول الأطعمة الغنية بالأكسالات مثل منتجات الصويا، والمكسرات، وما إلى ذلك، اتصل بطبيبك قبل البدء في تناول مكملات الكالسيوم.