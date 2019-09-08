شكرا لقرائتكم خبر عن 70% من الناس يعانون بانتظام من مشاكل في المعدة والان مع التفاصيل

وأشار تقرير نشرته صحيفة "ذا صن البريطانية" إلى أن وجود انتفاخ في البطن ليس سببه دائماً الإمساك، أو حالات التهاب القولون العصبي.

كما كشفت إحصاءات حديثة أن 70% من الناس يعانون بانتظام من مشاكل في المعدة، ومن بينها انتفاخ البطن، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا صن البريطانية".

ونقلت عن خبراء جهاز هضمي بريطانيين 7 أسباب رئيسية للإصابة بالانتفاخنوضحها على النحو التالي..

1- متلازمة القولون العصبي

أكثر أسباب الانتفاخ شيوعاً، وتصيب واحداً من بين كل 5 بالغين، وتأتي نتيجة اضطراب وظيفي بالأمعاء، ولا يعني هذا الاضطراب وجود مشكلة في جزء محدد من الأمعاء، لكن أجزاءها المختلفة لا تعمل معاً بسلاسة.

وتشمل الأعراض الأخرى آلاما في البطن، والإسهال أو الإمساك أو الاثنين معاً، وفي بعض الأحيان زيادة الغازات، والشعور بالغثيان أو التعب والصداع، وإذا ظهرت عليك هذه الأعراض يجب العرض على الطبيب.

2- النشويات

تناول الأطعمة التي تنتج الكثير من الغاز أثناء هضمها يمكن أن يسبب الانتفاخ. وتشمل هذه الأطعمة البروكلي والفاصوليا والبقوليات والأطعمة النشوية مثل البطاطس والشعرية، حيث تميل إلى الهضم ببطء شديد، ويمكن أن تطلق كميات صغيرة من غاز الكبريت أثناء مرورها عبر الأمعاء، والحد من هذه الأطعمة في نظامك الغذائي يمكن أن يخفف الأعراض.

3- مرض الاضطرابات الهضمية

ويأتي نتيجة عدم تحمل المعدة بروتينا يسمى الجلوتين، لذلك يجب تجنب حتى أصغر كمية من الجلوتين في نظامك الغذائي بشكل دائم، وهذا يعني الاستغناء عن جميع الأطعمة التي تحتوي على القمح والشعير.

ويمكن كذلك استخدام خل التفاح قبل كل وجبة، لدعم وظيفة الجهاز الهضمي، وتقليل السكريات البسيطة والكربوهيدرات المكررة، والبدء في تناول المزيد من الألياف.

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ويجب ترك البقوليات منقوعة جيداً طوال الليل، لأن ذلك سيسهل من هضمها. ولا تنس أن تسترخي أكثر، لأنه من المعروف أن الإجهاد يقلل من مستويات البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

4- مرض التهاب الأمعاء

هناك نوعان من مرض التهاب الأمعاء، الأول "مرض كرون" والثاني "التهاب القولون التقرحي"، وعادة ما تكون الأعراض الرئيسية هي آلام في البطن والإسهال، وغالبا ما يكون ذلك مع وجود دم أو مخاط، ولكنه قد يسبب أيضاً الانتفاخ.

5- سرطان المبيض

يمكن أن يكون الانتفاخ المستمر علامة على سرطان المبيض، فإذا كان البطن منتفخة، وهناك عدم ارتياح لمدة ٣ أسابيع أو أكثر، فعليك بالذهاب إلى الطبيب، حتى وإن كانت فرص الإصابة بسرطان المبيض صغيرة جداً.

6- الإجهاد

تظهر الأبحاث أن الإجهاد يمكن أن ينتقل مباشرة إلى معدتك، وهذا هو السبب في استخدام مضادات الاكتئاب لبعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض القولون العصبي المقاوم.

ويمكن اللجوء إلى العلاج بالتنويم المغناطيسي بدلاً من الدواء، وتقنيات الاسترخاء.

7- التقلبات الهرمونية

أثناء الحمل، وقبل بدء الدورة الشهرية، ترتفع مستويات هرمون البروجسترون، وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء الحركة في القناة الهضمية، ما يعني أن الطعام يمر ببطء أكثر عبر الجسم، فيؤدي ذلك إلى الانتفاخ وربما الإمساك.

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية على تحسين حركية الأمعاء، وقد يكون المشي لمدة 30 دقيقة يومياً كافياً لإحداث الفرق.