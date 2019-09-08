الحمية العسكرية لفقدان الوزن.. آيس كريم الفانيلا وزبدة الفول السوداني أبرز نجومها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو من اسم "الحمية العسكرية" لإنقاص الوزن أنها شديدة الصرامة والالتزام، وسيحرص من يتّبعها على بعض القواعد المشددة، بما لا يقبل التقاعس أو الإهمال، وربما تكون عكس ذلك وأنها مجرد اسم مستوحى من الحياة العسكرية الدقيقة.

ظهرت في الأفق "الحمية العسكرية" والتي استلهم اسمها من الخدمة بالجيش، فالشخص الذي يخدم في الجيش، يحتاج لحمية خاصة تفقده وزنه بسرعه، وتستبدل الدهون في جسمه بالعضلات بأدق التفاصيل وأسرع الطرق.

بحسب صحيفة ميديكال ديللي، ستساعد "الحمية العسكرية" على فقدان ما يعادل 5 كيلوغرامات في الأسبوع، فما تفاصيل هذه الحمية، وهل ستؤتي بالنتائج المرجوة؟ سنجيب عن هذه الأسئلة في السطور التالية.

ما هي الحمية العسكرية؟

بغض النظر عن فعالية هذه الحمية، ضعي في اعتبارك أن النتائج لن تظهر سريعًا، وستستغرق بعض الوقت حتى تشعري بها، فقد تستغرق بضعة أسابيع أو ربما تستغرق شهرًا، مع المواظبة على الذهاب إلى الصالات الرياضية.

مع ذلك، ستشعرين بالفرق بعد أيام قليلة من اتباعها، وتعتمد على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، لكن مع عدم الإفراط بحسب الخبراء؛ نظرًا لأضرار تقليل السعرات الحرارية لفقدان الوزن بشكل سريع، كفقدان كتلة العضلات والدهون، فضلاً عن حرمان الجسم من كمية لا بأس بها من المياه.

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من ناحية أخرى، يحذر الخبراء من فقدان الوزن المفاجئ، الذي يرجع إلى فقدان المياه من العضلات بشكل سريع، بالإضافة إلى أنسجة الجسم الأخرى، وستكون النتائج عكسية بحيث يكتسب معظم الناس الوزن المفقود خلال الحمية مرة أخرى.

الأطعمة المسموحة خلال هذه الحمية

يصرّح ببعض الأطعمة اللذيذة التي ستشجع معظم الأشخاص على اتباع هذه الحمية مثل زبدة الفول السوداني، وآيس كريم الفانيليا، والتونة المعلبة فضلاً عن الجبنة القريش والشيدر.

كما يمكنك تناول بعض الفواكه المحببة، مثل الجريب فروت والتفاح والموز، والتوست المصنوع من القمح الكامل، والقراقيش والبسكويت غير المحلى، بجانب اللحوم بكل أنواعها، علاوة على البيض والفاصوليا الخضراء والبروكلي، والقهوة السادة بدون كريمة أو سكر، وأخيرًا شرب الماء بطبيعة الحال.

ولم يثبت بعد مدى فعالية هذه الحمية، ولم تنشر أي دراسات بهذا الصدد، وليس هناك دلائل تشير إلى أنها آمنة على المدى الطويل أم لا، وحتى تثبت مدى فعاليتها يمكنك تجربتها بحذر، أو اللجوء للطرق الطبيعية لفقدان الوزن الزائد.