شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد لاستخدام كرة الضغط لصحتك.. أبرزها تخفيف التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإجهاد والتوتر هو مشكلة شائعة بين كثير من الناس، ويستخدم الكثيرون "كرة الضغط" لمحاربة الإجهاد وتقليل التوتر وإدارة الغضب، فى هذا التقرير نقدم 4 فوائد تجعلك تستخدم كرة الضغط لصحتك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".



كرة الضغط

4 أسباب تجعلك تستخدم كرة الضغط

تخفيف التوتر

يمكن أن تساعدك كرة الضغط على التركيز والاسترخاء وتخفيف التوتر النفسى، وكرة الضغط تساعد فى تخفيف الاجهاد النفسي فى العمل وتحدث فرقاً فى إنتاجيتك.

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تحسين الجهاز العصبي

ترتبط الكثير من الأعصاب الموجودة داخل وحول المعصم والأيدى مباشرة بالدماغ، عندما تستخدم كرة الضغط ، تنشط الأعصاب والعضلات، مما يجعلها أقوى، وهذا بدوره يحسن أداء الجهاز العصبي ويقلل الهرمونات التي تتحكم في مستويات الإجهاد والتوتر وتحد منها.

التعافى من الإصابات

يقترح بعض المعالجين استخدام كرة الضغط لأولئك الذين يتعافون من أي نوع من الإصابات الجسدية لأنها تستخدم عضلات حيوية تساعد على الحركة، ويمكن أن تساعد كرة الضغط أيضًا في منع وإصلاح الإصابات اليومية، والتي تتطلب منك استخدام يدك كثيرًا، و يمكن أن يؤدي استخدام هذه الكرة أيضًا إلى تحسين المرونة في يديك.

تمرين لكل عضلات الجسم

كرة الضغط لا تؤثر على عضلات التوتر حول منطقة معصمك وذراعك فحسب، بل تمنحك تمرينًا بسيطًا لكل عضلات جسمك، حيث ترتبط الأعصاب في الجسم مع بعضها البعض، وهذا هو تحفيز أعصاب الجسم كله مما يعنى أنها تمثل تمرين لكل عضلات الجسم.