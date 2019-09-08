5 عادات شائعة تدمر صحة أسنانك تدريجيًا منها تناول الثلج والمشروبات السكرية

يحلم الكثيرون بأسنان صحية بيضاء ولامعة تزين ابتسامتهم، وتدل على صحة أجسامهم بشكل عام، دون أن يعلموا أن هناك عادات شائعة تدمر صحة أسنانهم تدريجيا.

وفي محاولة لزيادة الوعي بأهمية صحة الأسنان وسبل التغلب على التسوس، يوضح موقع "ريدرز دايجست" البريطاني أبرز العادات التي تضر بصحة الأسنان وكيفية تغييرها، ونستعرضها فيما يلي..

1- تجنب زيارة طبيب الأسنان

يتجنب الكثيرون زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري بسبب خوفهم غير المبرر من آلام الأسنان، رغم أن تجنب زيارة الطبيب من أهم عوامل تدهور حالة أسنان المريض، بداية من تآكل اللثة حتى سرطان الفم.

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2- استخدام فرشاة الأسنان بطريقة خاطئة

جرت العادة على تنظيف الأسنان بطريقة أفقية من الأمام إلى الخلف والعكس، بسبب اعتقادنا أننا نتخلص من البكتريا والجراثيم بهذه الطريقة، إلا أنه من الأفضل تنظيف الأسنان بطريقة دائرية بداية من الأسنان الخلفية حتى الأمامية، مع مراعاة تنظيف الأسنان من الداخل.

3- عدم تنظيف الأسنان بالخيط

يعتقد أغلبنا أن غسل الأسنان بالفرشاة كاف للحفاظ على سلامة الفم، إلا أنه في الحقيقة لا يكفي على الإطلاق، إذ تكتفي فرشاة الأسنان بالتخلص من البكتريا التي تغطى سطح الأسنان الخارجي، إلا أنها غير قادرة على التخلص من بقايا الطعام والبكتريا العالقة بين الأسنان، وهناك يأتي دور خيط الأسنان الذي يساهم استخدامه مرة يوميًا على الأقل في الحفاظ على أسنانك صحية ونظيفة.

4- الإفراط في تناول المشروبات السكرية

البعض يركز بشدة على نسبة السكر التي يضعها في طعامه، لكنه يتناسى أهمية حساب مقدار السكر الذي يضيفه إلى المشروبات التي يتناولها طوال اليوم، والذي قد تؤدي زيادته إلى جعل الأسنان أكثر عرضة للإصابة بالتسوس وتآكل اللثة، لذلك لابد من البحث عن بدائل صحية للمشروبات السكرية مثل المياه.

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5- تناول الثلج

بعض الناس يحبون تناول قطع الثلج، دون أن يعلموا أن الأسنان ليست مصممة لتتحمل شيئا بهذه الصلابة أو درجة البرودة، لذلك قد تتسبب هذه العادة في تدمير أسنانك على المدى البعيد.

وهناك أطعمة صلبة أخرى لابد من أخذ الحذر منها، مثل عظام الدجاج، وكل ما هو قادر على كسر أسنانك أو تدميرها.

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