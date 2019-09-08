شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سرطان .. 5 أكلات ممنوعة بعد جرعة الكيماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يؤثر غذاء المريض على حالته الصحية لذلك هناك العديد من الأكلات الممنوعة والمسموحة لمرضى السرطان، كما يوجد بعض الأكلات التى يجب أن يتجنبها المريض بعد جرعة الكيماوى وحسب ما ذكره موقع chemocare فهى:

1: يجب أن يبتعد مريض السرطان عن تناول الأطعمة الحارة والتوابل وخصوصا بعد جرعة الكيماوى.



تغذية مريض السرطان

2: الابتعاد عن الأطعمة الدهنية أو المقلية حيث إنها تؤثر على صحة الجسم وعلى مفعول الكيماوى.

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3: تجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على سكريات وعدم الإفراط فى تناول الطعام عموما، وينصح بتناول كميات قليلة على فترات مختلفة.

4: الابتعاد عن المشروبات الكحولية وينصح بتجنبها عموما وليست اثناء العلاج فقط.

5: تجنب الوجبات السريعة والاهتمام بتناول الطعام من المنزل لضمان جودته وغسل الخضروات جيدا.

وينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة مع الإكثار من شرب السوائل الطبيعية ، والعناية بصحة الفم وتجنب منتجات الفم التى تسبب الجفاف، والمتابعة مع الطبيب فى حالة حدوث أى مشاكل أو مضاعفات.