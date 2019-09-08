شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تكشف طريقة لوقف الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف مجموعة من العلماء، بأن الدراسة التى قاموا بها كشفت بمحض الصدفة، عن طريقة قد تكون السبيل ليس فقط لوقف الشيخوخة، وإنما قد تعكس أيضا آثارها وتجعل الشخص "أصغر عمرا".

وحسب موقع روسيا اليوم، كانت دراسة قد أجريت فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، على 9 متطوعين، بهدف التوصل لطريقة لاستعادة الأنسجة فى الغدة الصعترية، تكون كبيرة لدى الأطفال وتستمر فى الضمور مع التقدم بالعمر، وهي مسئولة عن إفراز هرمون "ثيموسين" الذى ينظم بناء المناعة فى الجسم، ويساعد على إنتاج الخلايا اللمفاوية.

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وقام العلماء بإعطاء المشاركين 3 أدوية لمدة عام كامل، وهي هرمون النمو وعلاجان للسكري، وذلك لأن دراسات سابقة أظهرت أن هرمون النمو يحفز تجديد الخلايا فى الغدة الصعترية، لكنه يمكن أن يسبب أيضا مرض السكري، وهو السبب وراء منح المتطوعين أدوية السكرى.

وبعد دراسة النتائج، فوجئ العلماء بأن أعمار المشاركين البيولوجية قلّت بواقع عامين ونصف العام، وذلك بحساب عمر الدم والأنسجة باستخدام الساعة فوق الجينية، وفق ما ذكرت مجلة "نيتشر".