سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019

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العين الإخباريةالأحد 2019/9/8 11:02 ص بتوقيت أبوظبي
سعر الدولار في مصر
استقر متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة عند 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع، وفق متعاملين.
وعززت وفرة المعروض وهدوء الطلب من قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، فيما يتوقع بنك الاستثمار بلتون سعر الدولار عند 16.7 جنيه بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو المقبل.
وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية.
وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي 16.45 جنيه للشراء مقابل 16.55 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والبركة والمصري الخليجي والمصري لتنمية الصادرات.
وجاء أعلى سعر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، تلاه بنك التعمير والإسكان ليبلغ سعر الشراء 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع.
وبلغ السعر في بنوك بلوم وكريدي أجريكول والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي 16.44 جنيه للشراء مقابل 16.54 جنيه للبيع.
وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر شراء اليورو 18.12 جنيه وتراجع للبيع 18.29 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني للشراء 20.20 جنيه مقابل 20.42 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي عند 4.47 جنيه للشراء و4.50 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 54.11 جنيه للشراء وللبيع بلغ 54.46 جنيه.
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