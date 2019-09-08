شكرا لقرائتكم خبر عن أحسن من اللحوم .. 4 فواكه غنية بالبروتين منها الجوافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البروتين من المكونات الغذائية الأساسية التى توجد فى عدد من الأطعمة أبرزها اللحوم، ولكن قليل منا يعرف أن البروتين يوجد أيضاً فى أنواع من الفواكه، ويكون أفضل من البروتين الذى نتناوله فى اللحوم، لأن اللحوم تحتوى على الدهون المشبعة، فى هذا التقرير نقدم 4 فواكه غنية بالبروتين، وفقاً لموقع "NDTV".

الفواكه الغنية بالبروتين

الفواكه غنية بالعديد من العناصر الغذائية، من جميع الفيتامينات الأساسية التي تلعب دوراً في الحفاظ على صحة وظائف الجسم المختلفة، إلى السكريات الطبيعية والألياف، كما توجد أنواع من الفواكه غنية بالبروتين وتشمل:

الزبيب

من الفواكه المجففة التى تحتوى على البروتين، حيث تحتوى كمية حوالى 100 جرام من الزبيب على 3 جرامات من البروتينات، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة بالولايات المتحدة.

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الجوافة

هذه الفاكهة الغنية بفيتامين C والألياف ، حيث يحتوى 100 جرام من الجوافة على 5 جرامات من الألياف ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، وتحتوي نفس الكمية أيضاً على 2.6 جرام من البروتينات.

البلح

يحتوي كمية من 100 جرام من البلح على 2.45 جرام من البروتين، إلى جانب 8 جرام من الألياف، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة بالولايات المتحدة.

الخوخ

يحتوي على مجموعة واسعة من المعادن والفيتامينات الأساسية، إلى جانب بعض العناصر الغذائية المهمة، ويشمل ذلك 2.18 جرام من البروتين لكل 100 جرام ، إلى جانب 7 جرام من الألياف الغذائية.