شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: اكتشاف بروتين يربط بين ضغط الدم والإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء وجود صلة بين ارتفاع ضغط الدم وسرطان الثدى، حيث حدد الباحثون بروتينًا قد يكون عامل خطر لارتفاع ضغط الدم وسرطان الثدي.



ضغط الدم وسرطان الثدى يربطهما بروتين واحد

وقالت جمعية القلب الأمريكية، لقد وجدت دراسات سابقة، أن النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم لديهن مخاطر أعلى بنسبة 15% من الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء المصابات بضغط دم طبيعي، تبين أن ارتفاع مستويات بروتين معين يسبب ارتفاع ضغط الدم، أظهرت الدراسة الجديدة التي تم تقديمها يوم الجمعة في جلسات علمية للجمعية الأمريكية للقلب في نيو أورليانز، أن بروتين GRK4 موجود في خلايا سرطان الثدي ولكن ليس في خلايا الثدي الطبيعية.



سرطان الثدى

وقال الدكتور وي يوي، الباحث الرئيسي في الدراسة وعالم الأبحاث في كلية طب جامعة فرجينيا، في شارلوتسفيل: "السرطان وارتفاع ضغط الدم يشتركان فى عوامل الخطر الشائعة": "لقد وجد بحثنا السابق في مختبرنا على بروتين GRK4 أنه ينظم بواسطة جين يسمى" c-Myc "، والذى يلعب دورًا في العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي، وقد أدى ذلك بنا إلى افتراض أن بروتين" GRK4 "يمكن أن تكون حلقة وصل.

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وقالت جمعية القلب الأمريكية، إن ما يقرب من نصف جميع البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم من النساء بعد سن 65، تكون النساء أكثر عرضة من الرجال لارتفاع ضغط الدم، يمكن للحمل وأدوية تحديد النسل، وانقطاع الطمث، زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، "إذا تركت دون علاج"، يمكن أن يسبب مشاكل صحية مثل أمراض القلب، والسكتة الدماغية، وفقدان البصر.

وأضافت أنه في النساء، يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا، وهو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بالسرطان.

وأشارت الدراسة إلى أن كل أورام الثدي ليست هي نفسها، فقد بحثت الدراسة عن بروتين GRK4في نوعين محددين من سرطان الثدي، والمعروف باسم الهرمونات الحساسة، وثلاثى السلبية، موضحة أنه قد لا يكون استنتاجنا قابلاً للتطبيق على أنواع أخرى من سرطان الثدي.



بروتين معين يكشف العلاقة بينهما

وأشارت الجمعية الأمريكية للقلب، إلى أنه يعتبر بروتينGRK4 واحد من سبعة بروتينات، حيث بحثت دراسات أخرى عن بروتين GRK2 وGRK5 في أنواع مختلفة من السرطانات، لكن هذه الدراسة هي الأولى التي تبحث عن صلة بين هذا البروتين "GRK4 "،وارتفاع ضغط الدم وسرطان الثدي.

وأوضحت أنه يصنع جينًا في البروتين في أنسجة الثدي، مما يجعله هدفًا محتملًا لتطوير الدواء، "الدواء الذي يستهدف بروتين " GRK4 "، يمكن أن يستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وسرطان الثدي.