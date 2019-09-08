شكرا لقرائتكم خبر عن هل التدخين والمياه الغازية والكحوليات تزيد من تقلصات القولون؟ والان مع التفاصيل

القولون هو توتر في عضلات الجهاز الهضمي يسبب آلاماً وتشنجات وانتفاخاً والإمساك أحياناً، وهذه الأعراض الأكثر شيوعاً، وهو حالة مزمنة تختلف حدة أعراضها من شخص لآخر.

ووجهوا استشاري التغذية العلاجيّة عدداً من النصائح لراحة القولون وتسهل عملية الهضم وهي:

1- تقسيم الوجبات من 4 إلى 6 يومياً.

2- تنظيم مواعيد تناول الطعام.

3- شرب ما لا يقل عن 2 لتر ماء يومياً لأنه أساسي في عمليات الهضم.

4- مضغ الطعام جيداً حتى تسهل عملية الهضم.

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5- تجنب المقليات والبقوليات ووجبات الشارع لأنَّها تجهد القولون لتشبعها بالدهون.

6- ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يومياً.

7- التخلص من الضغوط النفسية والعصبية والتوتر.

8- تجنب تناول الملينات دون الإشراف الطبي.

9- الابتعاد عن التدخين والمياه الغازية والكحوليات لأنها تزيد من تقلصات القولون.

10- الابتعاد عن البقوليات والكرنب والقرنبيط والفلفل الأخضر وكل الأطعمة التي تؤذي القولون.