ريجيم الصّيام العكسي.. شاهدي خطواته الدقيقة لتحصلي على وزن مثالي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتميّز ريجيم الصيام العكسي بفوائده الكبيرة وفق خبراء التغذية، نظرًا للنتائج التي ستحصل عليها المرأة عند خضوعها له بطريقة منتظمة ودقيقة خلال عملية البحث عن خسارة وزنها.
ويحمل الصيام العكسي في طياته مجموعة من الخطوات بدءًا من التوقيت الأساسي له، والذي يجب على المرأة التوقف عن تناول الطعام، وهو إما الخامسة أو السادسة أو السابعة مساءً، حتى السادسة صباحًا، ولكل توقيت تأثيره على وزنكِ.
الفيديو التالي يعرض طريقة اتباع ريجيم الصيام العكسي، والنصائح المطلوبة، ونتائجه، إضافةً إلى نوعية الأطعمة التي يجب أن تتناوليها خلاله.
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