شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. قائمة تطعيمات يحتاجها طفلك فى المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قرب دخول المدرسة هناك قائمة من التطعيمات التى يحتاجها طفلك للاستعداد لدخول المدرسة لوقايته من الأمراض المختلفة، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على أبرز هذه التطعيمات، وفقاً لموقع "Health line".

قائمة التطعيمات للأطفال قبل دخول المدرسة:- الجدرى المائى

-يعطى على جرعتين الأولى ما بين الشهر الـ 12- 18 من عمر الطفل وجرعة أخرى بعدها بـ 3 أشهر.

-إذا لم يحصل الطفل على هذا التطعيم يمكن أن يحصل عليه فى أى وقت قبل دخول المدارس.





-اللقاح الخماسى

5 تطعيمات مجمعة هى (الدفتيريا - التيتانوس - السعال الديكى - الأنفلونزا البكتيرية - شلل الأطفال).

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-يعطى كجرعة تنشيطية فى مرحلة ما قبل المدرسة فى سن 5 سنوات وجرعة عند سن 13- 15 سنة.

-التهاب السحايا أو الحمى الشوكية

-يحمى هذا التطعيم بشكل جزئى من مرض التهاب السحايا.

- يجب تكراره كل 3 سنوات.





-شلل الأطفال

-هناك جرعات لعمل مناعة طويلة الأمد فى سن 7 سنوات و13 سنة.

ـ الأنفلونزا الموسمية

يجب أن يحصل عليها طفلك كل عام فى شهر أكتوبر.