العودة إلى المدارس ,قواعد لا بد من الالتزام بها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 10:39 صباحاً - تؤكد المستشارة فوز بن عبود على الالتزام بعدة قواعد للعودة للمدارس والنظام، حيث لا بد من كسر فوضى السهر والوقت المفتوح والعشوائي بوضع خطة ممنهجة لوقت الدراسة، تناول الوجبات في أوقاتها، تنظيم وقت النوم في الليل باكراً للاستيقاظ في وقت مبكر صباحاً. تدريب الأطفال على ذلك يكون قبل بداية المدرسة بأسبوعين على الأقل حتى لا يكون الاستيقاظ مشكلة كارثية للأهل ومعضلة تؤثر على حضور الطفل متأخراً عن موعد المدرسة أو أحياناً يتسبب في غيابه الأسبوع الأول إلى أن يتأقلم مع الوضع الجديد. خطة للعودة للمدرسة يمكن تحفيز الأطفال على وضع خطة للدراسة وتنظيم الوقت في جو من التنافس الحماسي مع إخوتهم أو أصدقائهم.

تنظيم وتحديد بداية الدراسة اليومية وعدد ساعات المذاكرة، تحديد المراجعة الأسبوعية، وتثبيت المعلومات وتأكيد الفهم والحفظ حتى يصلوا إلى أعلى درجات الإتقان، التمكين والتفوق.

الالتزام بالخطة المتقنة، لأنّ وضع مثل هذه الخطة والالتزام بها سيعود الطفل على أن يعرف كيف يخطط لحياته مستقبلاً، ويكون من صناع النجاح. Advertisements نصائح لكل أم وأب من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الأهل بغير قصد وبطريقة عفوية وينتج عنها رد فعل عكسي، إما بكره المدرسة أو اللامبالاة، أو تحزب الأطفال ضد الأهل لفهمهم الخاطئ بأنهم غير مرغوب بهم في البيت. التأفف من بداية العام الدراسي للخروج من دائرة الراحة واللامسؤولية في متابعة الأبناء للذهاب للمدرسة وما يتبع ذلك من مسؤوليات، من الاستيقاظ مبكراً، الاستعداد لعودتهم، تهيئة البيت لذلك، الالتزام بنظام الوجبات الغذائية، المتابعة الدقيقة دراسيّاً وتنظيم جميع الجوانب الحياتية لهم بالإفصاح بتعبيرات سلبية، على سبيل المثال: «رجعت المدرسة ورجعنا للهم والتعب والمعاناة» خصوصاً العائلات التي تقضي كل أشهر الإجازة بالسفر والترفيه والمتعة، أو العكس بالنسبة للأسر التي لا يمكنها السفر: «يا ريت ما في إجازة وياريت المدرسة تريحنا منكم طول السنة الإجازة تعلمك الكسل والمدرسة نظام عسكري». أو الأسر التي تسافر لمدة محدودة يطلق الأمهات والآباء فيها هذه التعابير: «الحمد لله خلصت الإجازة ورجعت المدرسة تريحنا منكم».

أما الأسر المحدودة الدخل، فتكون في حالة غم وضجر من عودة المدارس والتكاليف المادية لشراء لوازم المدرسة، فنجدها تردد: «رجعت المدرسة والله يعين على المصاريف من وين نجيب مصاريف وطلبات المدرسة يلي ما تنتهي».

لذلك لا بد على الأهل استعمال الكلمات والجمل التي تضم عبارات إيجابية لبرمجة العقل الباطن والعقل الواعي في حب المدرسة وتقديس العلم باعتباره مصدر بناء الثروة للفرد وبناء الحضارات لشعوب العالم بأسره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العودة إلى المدارس ,قواعد لا بد من الالتزام بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.