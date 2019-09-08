مواصفات الحقيبة المدرسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 سبتمبر 2019 10:39 صباحاً - اختيار حقيبة مدرسة طفلك على رأس الأمور التي يجب الاستعداد لها، فهي الشيء الذي سيلازم الطفل فترة طويلة، من بدء الذهاب إلى المدرسة صباحاً وحتى العودة إلى المنزل، مما يشمل كيفية التعامل معها خلال اليوم الدراسي. وحفاظاً على صحة الطفل، ظهره ورقبته تحديداً، لا بد من اختيار مواصفات خاصة. الدكتور «إبراهيم شكري» استشاري الأطفال يشرحها لكِ في نقاط مبسطة. كيفية اختيار الحقيبة المدرسية على الحقيبة المدرسية الصحية أن تحتوي على أحزمة كتف مبطنة ولينة، لا يقل عرضها عن 30 مليمتراً، مع إمكانية تعديل طول الأحزمة لتتناسب وطول الطفل.

اختيار الموديل المحتوي على أسطح أمامية وخلفية، وتدخل في صناعتها خامات عاكسة للضوء.

اختيار الألوان الفاقعة منها، حتى يسهُل على الغير مشاهدة الطفل أثناء سيره على الطريق، أو عند نزوله من عربة المدرسة تحقيقاً لسلامته. Advertisements أن تكون خفيفة الحمل ومتينة لرفعها من الأرض أو تعليقها على الحائط.

أن تستوعب لوازم الطالب المدرسية، وأن يتناسب طولها مع طول الطالب حتى لا تعوق حركته، ويفضل أن تكون مصنوعة من القماش أو الصوف اليدوي.

أن تكون مقسمة من الداخل، حتى يتوزع الوزن فيها ولا تؤثر على الظهر، وحتى يتمكن الطالب من وضع كل الأدوات بطريقة مناسبة، مع مراقبة ما يضعه الابن في الحقيبة تجنباً للوزن الزائد، إذ لا يجب أن يزيد وزنها على 20 في المائة من وزن الطفل. ألا يتعدى مستوى الحقيبة من الخلف مستوى كتف الطفل، وأسفلها لا يتعدى عظمة الحوض، والحقيبة المبطنة من الداخل تجنب احتكاك أي شيء مدبب داخلها بجسم الطفل، وأن تكون خفيفة الوزن ومحمية بطبقة من النايلون المقاوم للماء والخدوش.

أنت من تشترين الحقيبة، ولكن الطفل من يحملها ذهاباً وإياباً، لذا يفضل أن تحتوي على حزام في الوسط، حتى يقل الحمل على الظهر والرقبة، لأنه يوزع الحمل على الأرجل. امنعي طفلك من حمل الحقيبة على جانب واحد من الكتف، فهي تناسب المراهقين أكثر. أما الصغار، فلهم الحقيبة الصغيرة ذات الألوان التي يفضلونها وذات الشكل الكرتوني المحبب لهم، مع تجنب الألوان الفاتحة التي تتأثر بالأتربة سريعاً، والحرص على نظافتها أسبوعياً من الأتربة وبقايا الطعام.

للصغار نوعية خاصة من الحقائب الجذابة لوضع الطعام وبعض الألعاب، أو الحقيبة «التروللي» ذات العجلات واليد الجرارة. تأكدي من وجود أكثر من جيب لوضع جميع مستلزمات طفلك، وأن تحتمل إمكانية تعديل طول الحزام لتتناسب وطول الطفل ولا تتأرجح لاتجاه معين.

لا مانع من أخذ بعض الكتب قبل التوجه للشراء لتملئي بها الحقيبة ولتتأكدي من أنها مريحة في جميع الأحوال.

عدم إجبار الابن على شراء حقيبة لا يرغب فيها.

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