إنفوجراف.. 6 إجراءات للوقاية من السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع حلول سبتمبر/أيلول، شهر التوعية بالسرطانات التي تصيب النساء منذ عام 1999، تحذّر المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي من 4 أنواع تصيب النساء، هي: سرطان الثدي، عنق الرحم، المبيض والمهبل، مؤكدة ضرورة ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يومياً واتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن الضغوط النفسية لتفادي المرض.

ويعد سرطان الثدي الأكثر شيوعاً بين النساء، بينما يأتي سرطان عنق الرحم في المرتبة الثانية، ويليه سرطان المبيض ثم سرطان المهبل وهو من الأورام الخبيثة النادرة.

ومن الضروري التعرُّف على الأنواع الأكثر شيوعاً التي تستهدف المرأة، وأعراضها وأسبابها وكيفية تجنبها، وأهم النصائح الوقائية من السرطان التي يوضحها الإنفوجراف التالي.