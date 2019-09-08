شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على إصابتك بنوبة الربو.. منها ضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الربو هو التهاب شائع فى الشعب الهوائية يسبب صعوبة فى التنفس والسعال، وغالبًا ما يبدأ فى مرحلة الطفولة، على الرغم من أنه قد يتطور أيضًا لأول مرة عند البالغين، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز علامات الإصابة بالربو، وفقاً لموقع "Doctor".



الربو

الربو مرض مزمن يصاب به المصابون بهجمات متكررة من صعوبة التنفس، ويمكن أن يتطور الربو فى أى عمر ولكن الأكثر شيوعًا يبدأ في مرحلة الطفولة.

ويعد الربو أكثر شيوعًا بين الأولاد أكثر من البنات، لكن بعد البلوغ ينعكس الأمر، وتصبح النساء أكثر عرضة للإصابة بالربو عن الرجال.

- إذا كنت تعانى من الربو فقد تعانى من صعوبة فى التنفس، مع الشعور بضيق في الصدر بالإضافة إلى صوت صفير عند التنفس.

- يحدث السعال خاصة فى الليل، وقد تكون هناك زيادة فى إنتاج المخاط أو البلغم.

- تختلف الأعراض من شخص لآخر ومن هجوم إلى آخر، فى بعض الحالات تكون خفيفة أو عرضية بينما يعانى البعض الآخر من مشاكل تنفسية مستمرة أو حادة.

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- الأعراض تصبح أكثر حدة.

- الأدوية المستنشقة تبدو أقل فاعلية من المعتاد.

- تزايد السعال أو أزيز فى الصدر.

- الاستيقاظ ليلا مع أزيز أو سعال.

- صعوبة في الكلام.

- صعوبة السيطرة على الربو.

يجب عليك استشارة طبيبك على الفور للحصول على المشورة بشأن ما يجب القيام به.