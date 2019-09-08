شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لعلاج ألم أسفل الظهر.. منها الكمادات الباردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام أسفل الظهر هي مشكلة شائعة يمكن الوقاية منها وتخفيفها من خلال اتباع عادات صحية، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز العلاجات التى يمكن اتباعها لعلاج ألم أسفل الظهر، وفقاً لموقع "Step to health".

ووفقا لإحصاءات المعهد الأمريكى للاضطرابات العصبية، فإن 80% من البالغين يصابون بآلام أسفل الظهر في مرحلة ما من حياتهم ويصاب بها النساء والرجال على حد سواء.

وعلاج آلام أسفل الظهر أمر بالغ الأهمية لتحسين نوعية حياتك، لأنك عندما تعانى من هذه الآلام فإنها تؤثر على قدرتك على أداء أنشطة بسيطة مثل الجلوس والاستيقاظ والمشي.



الم الظهر

نصائح لتقليل آلام أسفل الظهر

من المهم علاج آلام أسفل الظهر في وقت مبكر وعدم تركها تزداد سوءًا، لذا من الجيد الذهاب لطبيب متخصص بجانب اتباع مجموعة من النصائح التالية لتخفيف الم الظهر.

استخدام الضغط الساخن والبارد لألم أسفل الظهر

استخدام الكمادات الباردة على الظهر خلال الـ 24 ساعة الأولى من أعراض الألم سيساعد في تقليل الالتهاب.

-ضع الثلج في كيس بلاستيكي ولفه بقطعة قماش أو منشفة رقيقة.

-ضع كيس الثلج المغطى على ظهرك لمدة عشر دقائق كحد أقصى، ثم استريح لمدة عشر دقائق، ويمكنك وضعها مرة أخرى.

-يجب ألا تستخدم الحرارة في أول 24 ساعة لأنها قد تزيد الالتهاب سوءًا.

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لا تقضي الكثير من الوقت في السرير

حذر المعهد الأمريكى للاضطرابات العصبية من أن النوم فى السرير لفترات طويلة يمكن أن يزيد من آلام الظهر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب تأثيرات سلبية أخرى، مثل الاكتئاب، جلطات الدم، وضمور العضلات.

ونصحت كلية الطب بجامعة هارفارد أيضًا بأن يقضي الأشخاص أقل وقت ممكن في السرير والنوم على جانبهم، كذلك ، يجب أن يضعوا وسادة تحت رؤوسهم وأخرى بين ركبتيهم.

الجلوس والوقوف بشكل صحيح

إذا كنت تعمل جالساً، فتأكد من أن مسند الظهر لديك ثابت ومستقيم قدر الإمكان، مما يجعل ظهرك بزاوية 90 درجة مع المقعد.

حافظ على ظهرك مستقيماً وقدميك مسطحة تمامًا على الأرض، بالإضافة إلى ذلك، يجب محاذاة ركبتيك مع الوركين.

إذا كنت تعمل أمام جهاز كمبيوتر، فاجعله في مستوى العين، لا أعلى أو أقل.

إنقاص الوزن وتناول الطعام الصحي

لا يجب عليك زيادة الوزن أثناء التعامل مع آلام الظهر، ذلك لأن هذا سوف يضع المزيد من الضغط على ظهرك، ويجب تناول طعام صحى يشمل:

الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل الفواكه الحمضية والحليب والجبن والزبادي والخضروات مثل الكرنب والبروكلي، تساعد على تقوية العظام، أيضا ، الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د) مفيدة ، مثل السردين والسلمون والبيض.



اليوجا

اليوجا

بعض تمارين اليوجا يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الظهر وتقوية العضلات، وأظهرت دراسة أجريت على 156 مريضا أن اليوجا لها تأثير إيجابي على آلام أسفل الظهر.