شكرا لقرائتكم خبر عن لو كل شوية تقع.. اعرف أسباب الإغماء المتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض البعض للإغماء المتكرر بشكل مفاجئ، ويدل ذلك على وجود مشكلة صحية سواء كانت مشكلة عضوية أو نفسية، لذلك يقدم موقع healthline أبرز أسباب الإغماء المتكرر وهى:

1: الخوف الشديد أو التعرض لصدمة عاطفية، واحدة من أبرز أسباب الإصابة بالإغماء المتكرر.

2: انخفاض مفاجئ فى ضغط الدم، يسبب الإغماء وفقدان الوعى.



الاغماء المتكرر

3: انخفاض نسبة السكر فى الدم، وهو من الحالات التى يتعرض لها مرضى السكر دائما، وقد يدخل المريض فى غيبوبة.

4: بذل مجهود كبير مما يسبب التعب الشديد والإرهاق والإغماء المتكرر.

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5: الآثار الجانبية لبعض الأدوية فبعض الأدوية تسبب مشاكل فى ضغط الدم وتسبب الإغماء المتكرر.

4: الشعور بألم شديد فى الجسم والتهابات يزيد من خطر الإصابة بالإغماء.

5: مشاكل الجهاز التنفسى تسبب الضيق والاختناق وفقدان الوعى.

6: مرضى القلب أكثر عرضة للإصابة بالإغماء المتكرر وفقدان الوعى.

7: الحامل تكون أكثر عرضة للإصابة بالإغماء المتكرر، وذلك أمر طبيعى لا داعى من القلق ولكن يجب المتابعة مع الطبيب.

وعند التعرض للإغماء المتكرر ينصح بزيارة الطبيب لمعرفة سبب الإغماء وعلاجه، مع الاهتمام بالتغذية الصحيحة وتجنب الضغط العصبى والتوتر.