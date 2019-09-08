شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار تحدث لجسمك لعدم التعرض لأشعة الشمس فى الصباح وقبل الغروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آشعة الشمس والتعرض لها يعد من الأشياء الصحية التي يجب الالتزام بها للحصول علي فوائدها العديدة، ونجد أن بعض الأشخاص لا يرغبون في التعرض للشمس، وهذا الأمر يتسبب في العديد من المشاكل الصحية المختلفة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير التالي، وفقا لموقع "health".

عندما يمنع الجسم من التعرض لأشعة الشمس، فهذا الأمر يتسبب في تعرضه للعديد من المضاعفات علي المدي البعيد، ومنها نقص فيتامين "د"، الذي يعرض صحتك النفسية والجسمانية للعديد من المشاكل علي المدي البعيد، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان للإصابة بالكساح.

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هل تعلم أن عدم تعرضك لأشعة الشمس بشكل كافي يتسبب في عدم قدرتك علي أخذ قسط كافيء من النوم ويزيد من فرص إصابتك بالأرق والتوتر والقلق، ولكن عندما تتعرض لأشعة الشمس فأنت بهذه الطريقة تزيد من فرص حصولك علي قسط جيد من النوم.

كما أن التعرض لأشعة الشمس يزيد من فرص حصولك علي الراحة النفسية وتحسن المزاج، ولذا عليك الحصول علي أشعة الشمس، وخاصة في فترة الصباح الباكر فأنت بهذه الطريقة تحصل علي الأشعة الجيدة.

وأخيرا عليك التعرض لأشعة الشمس، حتي لا تقل نسبة فيتامين "د"، الذي يتسبب في نقص حاد للجهاز المناعي، وزيادة فرص الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية به، ولذا عليك المشي يوميا في الصباح لمدة 15 دقيقة وبعد العصرللحصول علي أشعة الشمس الجيدة.