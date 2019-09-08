شكرا لقرائتكم خبر عن حديد وطاقة.. اعرف فوائد الباذنجان الأسود على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الباذنجان الأسود من أشهر أنواع الخضراوات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، وتحميه من الأمراض والعدوى. وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد تناول الباذنجان هى:



الباذنجان

1: يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات والأمراض، كما انه يحفز عصارة المعدة.

2: تناول الباذنجان على بعض العناصر التى تعمل على تعزيز صحة القلب والسكتة الدماغية.

3: تناول الباذنجان يعمل على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة بها وحرق الدهون.

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4: يحتوى الباذنجان على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

5: يعزز صحة العظام ويحميها من الالتهابات وهشاشة العظام، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

6: يحتوى الباذنجان على بعض الخصائص التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتحميه من الزهايمر والجلطات.

7: يحتوى على نسبة عالية من الحديد الذى يساعد على علاج فقر الدم وتعزيز صحة الجسم.