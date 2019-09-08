- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حديد وطاقة.. اعرف فوائد الباذنجان الأسود على صحتك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الباذنجان الأسود من أشهر أنواع الخضراوات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، وتحميه من الأمراض والعدوى. وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد تناول الباذنجان هى:
الباذنجان
1: يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات والأمراض، كما انه يحفز عصارة المعدة.
2: تناول الباذنجان على بعض العناصر التى تعمل على تعزيز صحة القلب والسكتة الدماغية.
3: تناول الباذنجان يعمل على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة بها وحرق الدهون.
4: يحتوى الباذنجان على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.
5: يعزز صحة العظام ويحميها من الالتهابات وهشاشة العظام، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
6: يحتوى الباذنجان على بعض الخصائص التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتحميه من الزهايمر والجلطات.
7: يحتوى على نسبة عالية من الحديد الذى يساعد على علاج فقر الدم وتعزيز صحة الجسم.
كانت هذه تفاصيل خبر حديد وطاقة.. اعرف فوائد الباذنجان الأسود على صحتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.