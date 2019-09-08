شكرا لقرائتكم خبر عن حافظى على أنوثتك وصحتك.. 5 أطعمة هتحميكى من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدى من الأمراض المزمنة والمخيفة التى تخشى السيدات من الإصابة بها، فحتى الآن لا يوجد سبب محدد للإصابة بسرطان الثدى، ولكن هناك عوامل قد تزيد من فرص الإصابة به أهمها العادات الغذائية السيدة والعوامل الوراثية.

ووفقا لما ذكره موقع healthline فمن نظامك الغذائى تستطعين الحفاظ على صحتك ووقايتها من سرطان الثدى، وهناك بعض الفواكه والخضراوات التى تساعد على ذلك وهى:

1: الرمان، تشير إحدى الدراسات التى أجريت عام 2000 إلى أن عصير الرمان يحتوى على بعض الخصائص التى تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية خصوصا سرطان الثدى.

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رمان

2: التوت: يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية.

3:الخوخ: يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على منع تكوين الخلايا سرطان الثدى وبعض العناصر الأخرى.

4: الخضراوات الخضراء اللون: حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية خصوصا سرطان الثدى.



خضراوات

5: البطاطا: أثبتت بعض الدراسات أن البطاطا من الأكلات التى تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدى، نظرا لما تحتويه من فيتامينات.