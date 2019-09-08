شكرا لقرائتكم خبر عن عشان الشاور بتاعك يكون صحى...حاجات لازم تعملها أثناء الاستحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاستحمام من الأمور المهمة والأساسية فى حياتنا حيث أنه يساعد على التخلص من العرق الشديد ويحميك من رائحة الجسم كما انه يساعد على جمال البشرة ونعومتها وخصوصا بعد استعمال الزيوت الطبيعية بعد الاستحمام.

وحسب ما ذكره موقع things فهناك بعض الاشياء التى يجب القيام بها أثناء الاستحمام للحافظ على صحة الجسم والبشرة وهى :



الاستحمام

1:ينصح بتمشيط الشعر قبل الاستحمام منعا لتعرضه للتشابك والتلف.

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2:للحفاظ على صحة الشعر ينصح باستخدام شامبو مخصص لنوع الشعر وخالى من المواد الكيميائية التى تسبب تلف الشعر.

3:ينصح بتجنب الاستحمام بمياه ساخنة حيث إنها تسبب جفاف شديد بالبشرة ولكن من الممكن الاستحمام بالمياه الدافئة والفاترة فهى تساعد على الاسترخاء.

4:غسل الشعر والجسم جيدا بعد للتخلص من الصابون والشامبو، مع تجفيف البشرة جيدا.

5:ترطيب الجسم بعد الاستحمام بالزيوت الطبيعية أوالكريمات المرطبة الخالية من المواد الكيميائية، فيساعد ذلك على حماية الجلد من الجفاف.

6:من الممكن وضع مياه الورد أثناء الاستحمام حيث أنها تساعد على الانتعاش والاسترخاء.