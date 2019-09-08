شكرا لقرائتكم خبر عن فى أسبوع التوعية بسلامة التغذية..أطعمة ومكونات تضر الجسم وتصيبه بالأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللحوم المصنعة التى يتم حفظها عن طريق المعالجة أو التمليح أو التدخين أو بإضافة مواد حافظة كيميائية، والمشروبات الكحولية والأسماك المملحة قد تكون ضمن الأطعمة التى تساعد فى حدوث الإصابة بالسرطان.

وفى أسبوع التوعية بأهمية السلامة الغذائية عرض موقع " onlymyhealth" قائمة سريعة بالأطعمة التي يتم استهلاكها بشكل شائع في عام 2019 والتي تسبب لك ضررًا أكبر من نفعك.

ألوان الطعام

تنجذب غالبية الناس إلى الطعام اللامع أو ذو الألوان الزاهية مثل الحلويات والمثلجات والمصنعات، ومع ذلك فإن معظم مكونات التلوين المستخدمة في الأسواق المحلية محظورة قانونًا للاستخدام الصالح للأكل بسبب طبيعتها المسرطنة.

السجق و السلامى (طعام معالج)

وفقًا لتقرير صادرعن منظمة الصحة العالمية، فقد تم الإبلاغ عن أن الاستهلاك المفرط لهذه الأطعمة يزيد من خطرالإصابة بالسرطان بنسبة 18٪ تقريبًا.

على الرغم من سهولة استهلاكها وتجهيزها في وقت قليل، إلا أن الأطعمة المصنعة تضر الجسم بشكل كبير بطرق مختلفة.

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اطعمة مصنعة

إعادة استخدام الزيوت

تعيد معظم المنافذ استخدام الزيت في القلي بدلاً من التخلص منه بعد الاستخدام، مثل هذا الزيت سام بسبب احتراقه عدد المرات، ويؤدي لمشاكل صحية ويتسبب في اضطرابات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والاضطرابات العصبية والسرطان.

أحادية الصوديوم "الجلوتامات"

لسوء الحظ، لا يدرك الناس كثيرًا الآثار الضارة للجلوتامات أحادية الصوديوم أو يهملونها بسبب مذاقها المفضل والتى توجد فى الملح الصينى، ولكن يجب أن نتوخى الحذر الشديد في استخدام هذه المنتجات لأننا في النهاية نشتري الأمراض لأنفسنا

المشروبات الغازية

المشروبات الباردة أمر لا بد منه للكثير من الناس هذه الأيام، لكن الناس سيشعرون بالصدمة عندما يعلمون أنه وفقًا لتقرير نُشر في مجلة American Journal of Clinical Nutrition ، أن الرجال الذين يشربون علبة من الصودا يوميًا أكثر عرضة بنسبة 40٪ تشخيص سرطان البروستاتا. هذا الخطر أعلى للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا.