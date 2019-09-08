شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتسهر كتير...5 أكلات هتساعدك تنام بدري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثيرون من الأرق والسهر الشديد وعدم القدرة على النوم، قد يكون ذلك نتيجة الإصابة ببعض الأمراض أو نتيجة التفكير المستمر والضغط العصبى والنفسى،وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك بعض الأكلات التى تساعد على النوم بشكل صحي دون أرق ومنها:

1:اللوز، وهو من المكسرات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض ، كما انه يساعد على تعزيز النوم والتخلص من الارق والسهر.



اللوز

2:الكيوى، من الفواكه الغنية بالفيتامينات والخصائص الهامة لصحة الجسم والبشرة ، كما انه يحتوى على بعض الخصائص التى تساعد على الاسترخاء والنوم.

Advertisements

3:الاسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل من الاسماك الصحية الغنية بالفيتامينات والخصائص الغذائية التى تساعد على النوم والتخلص من التوتر والأرق الليلى.



سمك

4:البيض المسلوق من الأكلات الصحية التى تساعد على الاسترخاء والنوم والتخلص من الارق.

5:الموز، يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنسيوم وهى من العناصر التى تساعد على تهدئة الاعصاب والاسترخاء والنوم دون أرق.