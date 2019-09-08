شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الأربعين.. 7 علامات تدل على اقتراب انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقطاع الطمث أو سن اليأس هو جزء طبيعي من عملية تقدم العمر عندما تبدأ مستويات هرمون الاستروجين لدى المرأة في الانخفاض، لكن متى يحدث ذلك وما هي العلامات وما الذي يمكنك فعله لتخفيف الأعراض..هذا ما نتعرف عليه فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "Doctor".



انقطاع الطمث

ما هو انقطاع الطمث؟

انقطاع الطمث يحدث عندما تتوقف الدورة الشهرية عند المرأة، ويحدث هذا عندما ينخفض إنتاج هرمون الاستروجين، ويمكن توقع حدوث انقطاع الطمث بين سن 45 و 55 عاماً، والأمر يختلف من امرأة لأخرى.

وقبل انقطاع الدورة الشهرية توجد فترة تسمى "ما قبل انقطاع الطمث"، حيث تحدث مجموعة من الأعراض تشير لقرب انقطاع الطمث، ومن هذه الأعراض: عدم انتظام فترة الحيض، الهبات الساخنة، وفترة ما انقطاع الطمث هي الفترة التى تسبق انقطاع الطمث ويمكن أن تستمر أشهر، ولكن تختلف كثيرا من امرأة إلى أخرى.

وتشير فترة انقطاع الطمث إلى تغير هرموني كبير يحدث في الجسم يمكن أن يؤثر على الدماغ والجلد والعضلات، وبسبب الطبيعة التدريجية للانخفاض في هرمون الاستروجين، يمكن للمرأة أن تواجه تغييرات في مشاعرها لفترة طويلة قبل أن تنقطع الدورة الشهرية.

علامات انقطاع الطمث

ستعاني العديد من النساء من أعراض ما قبل انقطاع الطمث، لكن لا تظهر هذه الأعراض على كل النساء، ويمكن أن تكون الأعراض بسيطة عند بعض النساء بينما تكون شديدة عند أخريات، وتشمل الأعراض الشائعة لانقطاع الطمث ما يلي:

-الهبات الساخنة وارتفاع حرارة الجسم.

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- التعرق الليلي.

-جفاف المهبل.

-صعوبة النوم.

- مزاج سيء.

-زيادة القلق.

-مشاكل الذاكرة والتركيز

ويمكن أن تستمر هذه الأعراض لمدة تصل إلى أربع سنوات بعد وصولك إلى سن انقطاع الطمث.