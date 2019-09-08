عوائد ضخمة لرونالدو من عقده مع شركة "نايكي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تسريبات صحفية، السبت، عن تفاصيل العقد المبرم بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وشركة "نايكي" للملابس الرياضية الراعية له.

وبحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية، فإن العقد المبرم بين رونالدو والشركة الأمريكية عام 2016، يقضي بحصوله على 162 مليون يورو خلال 10 سنوات فقط.

وأفادت المجلة في تسريبات خاصة بها، بأن اللاعب الدولي البرتغالي سيحصل على 16.2 مليون يورو سنويا، إلى جانب 4 ملايين إضافية، حال فوزه بجائزة "الأفضل" من الفيفا أو الكرة الذهبية.

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وكانت شركة "نايكي" قد نجحت في الحصول على توقيع الهداف التاريخي لريال مدريد والبرتغال، على عقد مدى الحياة.

ويعد رونالدو الوجه الدعائي البارز للشركة الأمريكية، إلى جانب عدد هائل من نجوم كرة القدم، أمثال البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويستعد "الدون" رفقة زملائه في المنتخب البرتغالي لمواجهة صربيا خارج الديار، السبت، في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.