كبرت فى السن ولا عندك مرض..اعرف أسباب انتفاخ عروق اليدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتفاخ عروق اليد من المشاكل التى يتعرض لها البعض، قد يكون ذلك نتيجة التقدم فى السن أو نتيجة الاصابة ببعض الأمراض وحسب ما ذكره موقع webmd فأن أبرز أسباب انتفاخ عروق اليدين هى:أسباب انتفاخ عروق اليدين
عروق اليدين
1:التقدم فى السن يسبب انتفاخ عروق اليدين وهو من الأمور الطبيعية التى يتعرض لها كبار السن.
2: انخفاض نسبة الدهون فى الجسم يسبب انتفاخ الأوردة .
3:ضعف الصمامات الموجودة فى العروق مما يؤدى لانتفاخ عروق اليد ولكنها قد تزول بمجرد انخفاض ضغط الدم.
4: ممارسة بعض التمارين الرياضية تسبب انتفاخ عروق اليدين وخصوصا تمارين رفع الاثقال.
5:ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم تؤثر على صحة العروق وتسبب الانتفاخ.
6:الالتهاب الوريدى، قد يكون ذلك نتيجة الاصابة بأمراض المناعة الذاتية مما يسبب انتفاخ عروق اليدين.
7: التهاب الوريد السطحى، ويكون ذلك نتيجة الإصابة بالجلطة الدموية فى الوريد مما يسبب انتفاخ الوريد.
وقد تسبب هذه المشاكل تورم العروق والشعور بألم شديد وتلون الجلد حول الأوردة، وينصح بزيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب حسب كل حالة
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