شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم يزن 7 كيلوجرامات من «مبيض» سيدة خمسينية بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الطب بقنا، السبت، نجاح فريق طبي من استئصال ورم يبلغ 7 كيلوجرامات من مبيض سيدة خمسينية بمستشفى قنا الجامعي.

وقال الدكتور أحمد هاشم، أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد بطب قنا، في تصريحات صحفية، إن فريقًا من أطباء وحدة الأورام بالقسم تمكن من استئصال الورم البالغ وزنه 7 كيلوجرامات من مبيض سيدة تبلغ 57 عامًا، بعد ترددها على عيادة القسم تشكو من ألم أسفل البطن، مشيرًا إلى أنه تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة وجود ورم بالمبيض.

وأضاف «هاشم» أنه تم استئصال الورم والعقد الليمفاوية الحوضية والجارأورطية ومنديل البطن بنجاح، مشيرًا إلى أن الجراحة استغرقت 4 ساعات.