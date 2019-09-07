شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم يزن 7 كيلوجرامات من «مبيض» سيدة خمسينية بقنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الطب بقنا، السبت، نجاح فريق طبي من استئصال ورم يبلغ 7 كيلوجرامات من مبيض سيدة خمسينية بمستشفى قنا الجامعي.
وقال الدكتور أحمد هاشم، أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد بطب قنا، في تصريحات صحفية، إن فريقًا من أطباء وحدة الأورام بالقسم تمكن من استئصال الورم البالغ وزنه 7 كيلوجرامات من مبيض سيدة تبلغ 57 عامًا، بعد ترددها على عيادة القسم تشكو من ألم أسفل البطن، مشيرًا إلى أنه تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة وجود ورم بالمبيض.
وأضاف «هاشم» أنه تم استئصال الورم والعقد الليمفاوية الحوضية والجارأورطية ومنديل البطن بنجاح، مشيرًا إلى أن الجراحة استغرقت 4 ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر استئصال ورم يزن 7 كيلوجرامات من «مبيض» سيدة خمسينية بقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.