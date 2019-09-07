شكرا لقرائتكم خبر عن للرجل صاحب الوزن الزائد .. اتخلص من الكرش بـ 3 أطعمة..اعرفها وجربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهور الكرش وخصوصا لأصحاب الوزن الزائد يتسبب في مشاكل كثيرة للرجال والمضاعفات الصحية ، كزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب ومشاكل المعدة وغيرها من الأمراض، وهذا الأمر يحدث أيضا للنساء اللاتي يعانين من الكرش.

وخلال الأسطر القادمة نتعرف علي أفضل الأطعمة الهامة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الكرش، وذلك وفقا لموقع "helhline"، ومنها:

-المكسرات

أشارات العديد من الدراسات الطبية الحديثة، علي أن تناول حفنة يوميا من المكسرات تمد الجسم بالعناصر التي يحتاجها، وتقلل الرغبة في تناول الطعام أو الشعور بالجوع، ولذا عليك الاهتمام بتناول الحفنة اليومية.

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من الأطعمة التي تزيد من حرق الدهون بالجسم، وهو من البروتينات الجيدة لجسم الإنسان، والتي يحتاجها بشكل دائم، ولذا عليك تناول يوميا بيضة مسلوقة للحصول علي فوائدها وأبرزها الشعور بالشبع لفترات طويلة.

-البيض

-الشوفان

أو رقائق الشوفان تعد من الأطعمة الغنية بالألياف، والتي تعمل علي زيادة نسبة حرق الدهون، وأيضا تحافظ علي صحة المعدة والجهاز الهضمي، ولذا تناولك يوميا للشوفان يساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، والشعور أيضا بالشبع.