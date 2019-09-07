شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض: وفاة 5 حالات نتيجة تدخين السجائر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تفشى مرض الرئة المرتبط باستخدام منتجات السجائر الإلكترونية، يقوم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)، وإدارات الصحة الحكومية بالتحقيق فى تفشى عدد من الأمراض الرئوية الحادة المرتبطة بمنتجات السيجارة الإلكترونية "الأجهزة، السوائل"، هذا التحقيق مستمر بعد أن ثبت أن جميع الحالات المبلغ عنها لها تاريخ فى استخدام منتجات السجائر الإلكترونية.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن السجائر الإلكترونية، هى الأجهزة التى توفر الدخان الجوى للمستخدمين عن طريق تسخين سائل يحتوى عادة على النيكوتين، المنكهات، والمواد الكيميائية الأخرى، يمكن أيضًا استخدام السجائر الإلكترونية لتوصيل الماريجوانا أو غيرها من المواد المخدرة، وتم تأكيد وفاة 5 أشخاص فى كاليفورنيا، وإلينوى وإنديانا، ومينيسوتا، وأوريجون.

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السجائر الالكترونية ومخاط رها

وعمل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية، منها "CDC"، مع الدول لإنشاء تعريف حالة تصنيف الحالات بطريقة متسقة، ويحدد محققو الولاية ما إذا كانت الحالات مؤكدة أو محتملة بعد فحص السجلات الطبية للحالات المشتبه فيها، والتشاور مع فريق الرعاية السريرية لاستبعاد الأسباب المحتملة الأخرى، على عكس الحالات التى يتم الإبلاغ عنها على المستوى الوطنى، وتتطلب هذه الحالات من الأطباء والصحة العامة، إجراء مقابلات مع المرضى لتحديد استخدام المنتج، والسلوكيات الفردية، وأوضح مركز السيطرة أنه سيبلغ عن عدد الحالات المؤكدة والمحتملة بمجرد أن تنتهى الدول من تصنيفها للحالات.



تحذيرات من السجائر الالكترونية

وأشار مركز السيطرة على الأمراض إلى أنه لم يتم التعرف على أى دليل على وجود أمراض معدية، لذلك من المحتمل أن ترتبط أمراض الرئة بالتعرض الكيميائى، وتشير التقارير الأولية المنشورة من التحقيق إلى أوجه التشابه السريرية بين الحالات.