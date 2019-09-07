شكرا لقرائتكم خبر عن هل شوائب البشرة قد ترجع إلى الأسنان؟ والان مع التفاصيل

كشفت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن شوائب البشرة قد ترجع إلى الأسنان، إذ يُمكن للبكتيريا الانتقال من الفم إلى الدم بسهولة مسببة الإصابة بالتهابات، وعدوى، وأمراض أخرى من ضمن أعراضها ظهور بثور على البشرة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن المعادن الموجودة في حشوات الأسنان، قد تتعرض للتآكل وتنتشر داخل الجسم، ويصنفها الجسم سموماً قبل أن يحاول طردها عبر الجلد، وبالتالي تظهر البثور والشوائب على البشرة.

وأكدت "إن ستايل" أهمية العناية الجيدة بالأسنان، وتنظيفها بمعدل مرتين يومياً على الأقل، مع استخدام خيط الأسنان بمعدل مرة يومياً، إضافة إلى تنظيف اللسان أيضاً بكاشطة اللسان، لأن اللسان يعد مرتعاً للبكتيريا.

ومن المهم أيضاً الفحص الدوري لدى طبيب الأسنان بمعدل مرتين في العام.