شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: اضطرابات ما بعد الصدمة ترفع خطر الإصابة بسرطان المبيض للنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحذر دراسة جديدة أن النساء المصابات باضطراب ما بعد الصدمة معرضات مرتين لخطر الإصابة بسرطان المبيض العدواني.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن أولئك الذين عانوا من ستة أو أكثر من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) واجهوا ضعف خطرالإصابة بسرطان المبيض مقارنة بالمرأة التي كانت خالية من الأعراض.

ويعتقد العلماء أن التوتر- وخاصة في شكله المزمن - قد يسرع نمو الورم في المبيض، مما يؤدي إلى أورام أكبر وأكثر تعرضًا للجراحة.

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ويعتبر سرطان المبيض هو أخطر حالات أمراض النساء ويصعب اكتشافه.

وقالت البروفيسور "لورا كوبزانسكي"، المؤلفة المشاركة في الدراسة، من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد تي تشان: "أطلق على سرطان المبيض" القاتل الصامت "لأنه من الصعب اكتشافه في مراحله الأولى، لذلك ، فإن تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض بشكل أكثر تحديدًا هو أمر مهم للوقاية أو العلاج المبكر".

ووجد الباحثون أن العلاقة بين اضطراب ما بعد الصدمة وسرطان المبيض ما زالت محيرة لأشكال أكثر عدوانية للحالة وبعد عقود من تعرض النساء لحدث صادم.

وتتضمن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة المستمرة الانزعاج بسهولة من خلال الضوضاء العادية أو تجنب تذكر الحدث المروع.