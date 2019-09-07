شكرا لقرائتكم خبر عن لا ينبغي للحوامل تناول الأسبرين.. لهذه الأسباب والان مع التفاصيل

يعتبر الأسبرين محظوراً على الأطفال قبل سن 12 سنة، وتمنع بعض الدول مثل بريطانيا تناوله لمن هم أقل من 16 عاماً لأنه يؤثر سلباً على نمو دماغ الطفل.

ولا ينبغي للحوامل تناول الأسبرين لأي سبب من الأسباب لأنه يضر الأم والجنين وخاصة الأوعية الدموية للطفل.

وتحظر دول أخرى منها الولايات المتحدة تناول الأسبرين بعد تخطي الـ 70 لأن تناوله يومياً يمكن أن يسبب نزيفاً.

ومن الآثار الجانبية لتناول الأسبرين لفترة طويلة قرحة المعدة، ونزيف القولون. وإذا كان الطبيب قد أوصى بتناول الأسبرين وشعرت بحرقة في المعدة ينبغي التوقف عن تناول الدواء، ومراجعة الطبيب.