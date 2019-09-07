بالفيديو.. كايو كانيدو يرفض المقارنة بين العين والوصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر البرازيلي كايو كانيدو، لاعب نادي العين الإماراتي، عن سعادته بوجوده داخل قلعة "الزعيم"، رافضا المقارنة بينه وبين فريقه السابق الوصل.
ورفض اللاعب مقارنة نادي العين فريقه الحالي بفريقه السابق الوصل، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، مؤكدا أنه يكن الاحترام والتقدير لكلا الفريقين.
وأكد اللاعب أن نادي العين تعاقد معه من أجل تسجيل الأهداف وسيعمل على تحقيق ذلك مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
"العين الرياضية" التقت اللاعب في الفيديو التالي للحديث عن دوره مع الفريق بعد تسجيله هدفين في شباك الجزيرة خلال لقاء الجولة الثالثة من مسابقة كأس الخليج العربي.
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