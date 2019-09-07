شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية: اللب الأبيض يخفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أجريت على الفئران أن دمج اللب الأبيض في النظام الغذائي الصحي قد يساعد في تقليل مستويات ضغط الدم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قارن البحث ، الذي تم تقديمه في جلسات علمية ارتفاع ضغط الدم 2019 التابعة للجمعية الأمريكية للقلب في نيو أورليانز ، بين تأثير اتباع نظام غذائي يحتوي على لب اليقطين "اللب الأبيض" على ضغط دم الفئران وعضلة القلب.

ووضعت الفئران على النظام الغذائي في عمر 6 أسابيع وتم اطعامهم لمدة ثمانية أسابيع، ووجد الباحثون انخفاض ضغط الدم لدى الفئران التى تناولت اللب الأبيض بمعدل 20%.

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قال الدكتور سويتو توماس ، الباحث الطبي الحيوي بجامعة توسكيجي في ألاباما الذي أجرى الدراسة ، إنه منذ ما يقرب من عقدين من الزمن ، نظر الباحثون في الفائدة الغذائية لزيت اليقطين وبذوره.

وقال إنه حتى الآن لم ينظر أي شخص في تأثير اليقطين " قرع العسل" على ارتفاع ضغط الدم.ومن المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على ما يقرب من نصف البالغين الأمريكيين، وغالبًا ما يطلق عليه "القاتل الصامت"، وليس له أعراض. ارتفاع ضغط الدم يعرض الناس لخطرالإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وأكثر من ذلك.

وقال الباحثون إن استخدام الأدوية كما هو موصوف وإجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن يخفض ضغط الدم.

وأضاف الباحثون أن القرع غني بالبيتا كاروتين ومصدرجيد للبوتاسيوم ومركبات أخرى يعتقد أنها تساعد في خفض ضغط الدم.