شكرا لقرائتكم خبر عن خليها في اللانش بوكس..الذرة الحلوة هتحمي أطفالك من الأمراض..اعرفي فوائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذرة الحلوة تعد من أشهي أنواع الأطعمة التي ينصح بتناولها بكثرة للحصول علي فوائدها الكثيرة، وينصح بإعطاء الطفل الذرة الحلوة وضمها إلي اللانش بوكس لتناولها أثناء " البريك "، ولذلك للحفاظ علي صحته والحد من التعرض لأي مشاكل صحية.

وعن الفوائد الصحية التي تعم علي جسم الطفل أثناء تناوله للذرة عليك قراءة الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع "health", الذي أكد أن الذرة تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كالألياف ومضادات الأكسدة والمعادن المختلفة كالفسفور والمغنسيوم وحمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد، وفوائده هي:

-يعمل تناول الذرة بصورة مستمرة علي تقوية صحة العظام، وهذا الأمر يرجع إلي ما يحتويه من الفسفور والكالسيوم، ولذا لا تتردد في تناولك الدائم له.

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-يعمل علي تقوية بنيان الجسم بشكل ملحوظ ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض التي تعمل علي ضعفه.

-يحمي خلايا الجسم، ويقلل من حدة الإصابة بالأمراض المزمنة كالقلب والسكر، ولذا أحمي طفلك بإعطائك الدائم للذرة له.

-يحتوي الذرة علي مضادات الأكسدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي به، وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض الخاصة به كنزلات البرد.

-تقلل الذرة الحلوة فرص الإصابة بالأنيميا لأنها غني جدا بالحديد.