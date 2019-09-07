أسنان صحية للطفل.. 5 عادات تضمن لك نتيجة رائعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية السبت 2019/9/7 08:17 م بتوقيت أبوظبي السبت 2019/9/7 08:17 م بتوقيت أبوظبي شرب العصائر أو الحليب طوال اليوم يتلف الأسنان - أرشيفية

تحتاج أسنان الأطفال لعناية خاصة لأنها معرضة للتسوس بشكل كبير، لذا ينصح أطباء الأسنان بجلسة الفلورايد لأنها تقوي طبقة المينا وتعطيها مناعة ضد التسوس، وتحمي من حساسية الأسنان كما تقاوم البكتيريا. وتوجد مادة الفلورايد في عدد من الأطعمة والمنتجات كالتالي: - المياه المفلورة. - معجون الأسنان الغني بالفلورايد. - غسول الفم. - الفلورايد الموضعي الذي يستخدم داخل عيادات الأسنان. - بعض الأطعمة مثل البطاطس والطماطم والفاصوليا والشاي الأحمر. ووجه الدكتور خالد عادل، اختصاصي جراحات الفم والأسنان في مصر، نصائح للأم لجعل أسنان الطفل دائما صحية من خلال الآتي: - نظفي اللثة بقطعة قماش نظيفة كل مرة بعد الرضاعة حتى قبل بدء أسنان طفلك في الظهور. - احرصي دائما على غسل أسنانه مرتين يوميًّا صباحًا ومساءً. - غيري فرشاة الأسنان كل 3 إلى 4 أشهر. Advertisements - لا تجعلي طفلك ينام أبدًا وبقايا الأكل أو الحليب في فمه. - عوّدي طفلك على عدم شرب العصائر أو الحليب طوال اليوم لأنها تتلف الأسنان.

وهناك 7 عادات يمكن من خلالها تشجيع الطفل على تنظيف أسنانه: 1-اجعلي تنظيف الأسنان من الواجبات اليومية. 2- شجعي طفلك على غسيل أسنانه بعد الأكل مثل غسل اليدين. 3- ارتباط شرطي بين غسل الأسنان ومنحه هدية أو مكافأة. 4- اختيار فرشاة أسنان مرسوم عليها شخصية كرتونية يحبها.

5- اختيار معجون أسنان بنكهة يحبها. 6- اتركي الطفل يشاهدك كل يوم أثناء غسل أسنانك. 7- تقييم نظافة أسنان طفلك لدى طبيب كل فترة.



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