شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الحصبة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصبة الألمانية هي عدوى فيروسية معدية تتميز بطفح جلدي وغالباً ما يتحسن في خلال أسبوع تقريباً، ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على الأعراض وعوامل الخطر والعلاج للحصبة الألمانية، وفقاً لموقع "Doctor".



الحصبة

س : ما هي الحصبة الألمانية؟

ج: مرض يسببه فيروس الحصبة الألمانية، وهو من الأمراض التى تنتشر من فترة لأخرى، حيث يميل للانتشار كل 3 إلى 4 سنوات، على الرغم من أن المرض أقل انتشارًا من الحصبة وجديري الماء.

يمكن أن تؤثر الحصبة الألمانية على أي شخص ولكن تحدث بشكل شائع عند الأطفال الصغار وعادة ما تكون عدوى خفيفة، ومع ذلك ، إذا أصيبت المرأة الحامل بالحصبة الألمانية ، فقد يتسبب ذلك في أضرار خطيرة لطفلها الذي لم يولد بعد.

ونسبة قليلة من الأطفال يصابون بالحصبة الألمانية، حيث يتم تطعيم معظمهم بلقاح MMR.

س: ما طرق العدوى بالحصبة الألمانية؟

يتم اكتشاف الحصبة الألمانية من خلال انتشار القطيرات، حيث يتم نقل قطرات مجهرية من أنف الشخص المصاب عبر الهواء إلى شخص سليم، تصل القطرات التي تحمل الفيروس إلى الفم والحلق والأنف ثم تنتشر إلى بقية الجسم.



الحصبة الالمانية

س: ما هي أعراض الحصبة الألمانية؟

ج: تشمل أعراض الحصبة الألمانية الشائعة ما يلي:

-يصاب المريض بطفح جلدي، يبدأ عادة حول الأذنين، ثم ينتشر في جميع أنحاء الجسم على شكل بقع وردية صغيرة.

-يتغير الطفح من ساعة إلى ساعة تقريباً، وسيختفي مرة أخرى بعد حوالي يومين إلى خمسة أيام ولا يحتاج إلى علاج.

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- قبل أسبوع واحد من ظهور الطفح الجلدي، يمكن أن يعاني المريض من نزلة برد خفيفة، تتكون من السعال والتهاب الحلق وتورم في الرقبة (بسبب تضخم الغدد الليمفاوية).

-قد تكون هناك أيضًا درجة حرارة مرتفعة بشكل معتدل في هذا الوقت أيضًا.

- التهاب الملتحمة أو احمرار العين وتستمر لعدة أيام.

-آلام المفاصل، التي تؤثر بشكل أساسي على البالغين، وتستمر لمدة أسبوع تقريبًا.

- عادة ما تكون الفترة بين وقت الإصابة وظهور الحصبة الألمانية ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

س: كيف يتم علاج الحصبة الألمانية؟

ج: لا تتطلب الحصبة الألمانية أي علاج خاص- باستثناء الراحة لبضعة أيام في الفراش. ولكن عليك أن تفكر في حقيقة أن هذا المرض معدي ويمكن أن ينتشر بسهولة إلى أفراد الأسرة الآخرين.

-يمكن علاج الحمى وآلام العضلات أو المفاصل من خلال مسكنات الألم ومضادات الالتهاب.

-تستمر فترة الإصابة عادةً من أسبوع قبل أن يبدأ الطفح الجلدي إلى أسبوع واحد بعد اختفائه، ولكنه في أسوأ حالاته قد يكون الطفح الجلدى في ذروته.