شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” توافق على علاجات جديدة لمرض نادر بالرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم على كبسولات Ofev التى تحتوى على المادة الفعالة (nintedanib) لإبطاء معدل الانخفاض في وظيفة الرئة لدى البالغين المصابين بأمراض الرئة الخلالية المرتبطة بالتصلب الجهازي.

وقال "نيكولاي نيكولوف"، مدير قسم أمراض الروماتيزم في قسم أمراض الروماتيزم: "يحتاج المرضى الذين يعانون من تصلب الجلد إلى علاجات فعالة، وتدعم إدارة الأغذية والعقاقير جهود شركات الأدوية التي تصمم وتجري التجارب السريرية اللازمة لإتاحة خيارات العلاج لمرضى تصلب الرئة".

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وتابع الباحثون أن”Nintedanib” هو الآن خيار علاج لإبطاء معدل الانخفاض في وظائف الرئة لدى المرضى الذين يعانون من مرض الرئة الخلالي.

والتصلب الخلالى هو مرض نادر يسبب الأنسجة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الرئتين والأعضاء الأخرى مرض الرئة الخلالي أو مرض التهاب المفاصل الروماتويدي (ILD) وهو حالة تؤثر على الخلالي "جزء من بنية الرئة".

وقال الباحثون أنه هو مرض رئوي متقدم تتناقص فيه وظائف الرئة بمرور الوقت ، ويمكن أن تكون منهك ومهدد للحياة.

وتشمل الآثار الجانبية: سمية الجنين التي يمكن أن تؤدي إلى ضررالجنين، والانصمام الخثاري الشرياني (جلطات الدم) ، والنزيف وانثقاب المعدة والأمعاء، والإسهال والغثيان وآلام البطن والقيء وارتفاع انزيم الكبد وانخفاض الشهية والصداع وفقدان الوزن وارتفاع ضغط الدم.